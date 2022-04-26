华盛顿说加拿大将向乌克兰派送八辆装甲车

这次会议的目的是加快交付乌克兰要求的军事装备，以击退俄罗斯的入侵。

美国国防部长劳埃德·奥斯汀（ Lloyd Austin）周二在德国拉姆施泰因 （Ramstein）美国空军基地举行的盟国会议后的新闻发布会上。 照片：Reuters / KAI PFAFFENBACH

加拿大国防部长安妮塔·阿南德 （Anita Anand）在会议前表示，我们将向乌克兰派送装甲车，但她当时没有具体说明数量。

加拿大国防部在上周五发布的一份声明中表示，正在努力敲定一些商业品牌装甲车的合同，这些装甲车将被尽快运往乌克兰。

同时，加拿大政府还宣布向乌克兰运送轻型 M777 牵引榴弹炮和卡尔古斯塔夫反坦克弹药。

加拿大国防部长安妮塔·阿南德说，加拿大将继续向乌克兰运送武器，无论这些武器来自加拿大武装部队的库存，还是来自与渥太华达成协议的武器供应商。

她说：

局势动荡不定，作为盟友，我们必须继续竭尽全力支持乌克兰，支持其主权、稳定和安全。 引自 加拿大国防部长安妮塔·阿南德

加拿大国防部长安妮塔·阿南德说，加拿大将继续向乌克兰运送武器。 照片：La Presse canadienne / Christopher Katsarov

德国

与此同时，德国政府确认向乌克兰运送猎豹防空坦克。

德国国防部长克里斯蒂娜·兰布雷希特（Christine Lambrecht）在会议上说，我们 [周一] 已经决定，德国将为向乌克兰运送猎豹防空坦克提供便利。

德国政府最近几周一直因不愿向乌克兰运送重型武器而受到批评。

美国国防部长劳埃德·奥斯汀对德国政府这一特别举措表示欢迎。

（Radio-Canada）