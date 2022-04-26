联合国秘书长抵达俄罗斯，为争取乌克兰停火做努力

然后，他将前往基辅与乌克兰总统泽连斯基 ( Volodymyr Zelensky) 会晤。

他在与俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫 （Sergueï Lavrov）第一次会晤前表示，尽管乌克兰局势复杂，对那里发生的事情有不同的解释，但为尽量减少人们的痛苦进行认真的对话是可能的。

他说：

我们最感兴趣的是找到为有效对话创造条件的手段，为尽快停火创造条件。 引自 联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯

然而，联合国秘书长与俄罗斯外长会晤后没有作出任何重要宣布。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（ Antonio Guterres）本周前往俄罗斯和乌克兰，为争取乌克兰停火做努力。 照片：Reuters / ANDREW KELLY

安东尼奥·古特雷斯表示，他提议建立一个联络小组，将莫斯科、基辅、红十字会和联合国连在一起，寻找方法从主要在俄罗斯控制下的马里乌波尔撤离平民，并为其他民众运送人道主义援助物资。

最近几周，基辅和莫斯科经常与红十字会合作开放人道主义走廊，但大多数情况下，人道主义走廊没有起到或者起到很少作用，基辅的人道主义援助没有抵达马里乌波尔。。

基辅和莫斯科系统性地指责对方违反协议，而红十字会避免偏袒任何一方。

据乌克兰当局称，大约 100,000 名平民仍留在马里乌波尔。

在被间接问道有关俄罗斯军方把马里乌波尔居民撤离到他们不情愿的地方的报道时，联合国秘书长坚称离开这座城市的马里乌波尔居民可以去任何方向。

俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫则保证，俄罗斯已准备好与联合国合作。

他说，我们的主要目标是保护平民，我们随时准备与联合国的同行合作，减轻平民的痛苦。

然而，俄罗斯外长拒绝了乌克兰政府上周提出的在马里乌波尔举行会谈的建议，他还表示，现在考虑由调解人干预和平谈判还为时过早。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯将于周四会晤乌克兰总统泽连斯基。

（Radio-Canada）