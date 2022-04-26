中海油退出加拿大纽芬兰和拉布拉多

在中国海洋石油总公司 (CNOOC) 做出这一决定之前，有未具名消息来源的报道称，由于担心未来可能受到经济制裁，该公司正准备出售其在加拿大、美国和英国的大量资产。

我们不对市场传言发表评论

中国海洋石油总公司中海油租赁了属于英国公司的钻井船 Stena Forth，于 2020 年春季开始在距圣约翰斯 （St. John's） 460公里的 1144 许可区钻井，但至今为止没有发现石油。

中海油在一份书面声明中证实，已经做出了放弃其在佛兰芒山口盆地勘探许可证的艰难决定。

中国海洋石油总公司 - 中海油是中国的国有企业，该公司在 2013 年以 150 亿加元收购了石油公司 Nexen，从而在加拿大站稳了脚跟。

据路透社消息人士称，该公司计划退出加拿大和其他西方国家，因为担心其资产有一天会面临经济制裁。

中海油表示，知道有关报道，但 我们不对市场传言发表评论 。

该公司没有具体说明有多少工作职位将受到影响，但表示为其员工和合作伙伴在过去六年所做的工作感到自豪。

由于贸易和人权问题，中国与西方之间的关系长期以来一直处于紧张状态。俄罗斯入侵乌克兰后，紧张局势升级，中国拒绝谴责俄罗斯。

（Radio-Canada）