渥太华启动对使用 “紧急状态法” 的调查

安大略省法官 Paul S. Rouleau 被任命为负责调查的专员，他曾于 2002 年担任安大略省高等法院法官，然后于 2005 年进入安大略省上诉法院任职。

加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）周一在一份声明中说，委员会将审查导致使用《紧急状态法》的情况，并提出如何防止此类事件再次发生的建议。

针对卡车司机抗议启动

2 月 14 日，在 自由车队 抗议期间，特鲁多启用了该法案，以赋予联邦政府临时权力来应对针对大流行卫生限制的抗议活动和交通封堵。

这是自 1988 年 《紧急状态法》取代了《战争措施法》以来，加拿大首次启用《紧急状态法》。

特鲁多表示，采用这项法律是必要的，以允许当局拥有非凡的权力，驱逐自一月底以来一直占领渥太华市的卡车司机车队， 并清除抗议者对一些过境点的封堵。

警方于 2 月 23 日终止了在渥太华的反卫生措施的抗议活动. 照片：Radio-Canada / Frederic Pepin

2 月 23 日，在警察终止了在渥太华持续了 24 天的反卫生措施的抗议活动后，加拿大政府宣布停用《紧急状态法》。

对调查提供所有必要资源

加拿大政府间事务部长多米尼克·勒布朗（Dominic LeBlanc）周一保证，我们理解迅速行动的紧迫性， 我们知道有必要确保向调查专员提供所有必要的资源。

加拿大广播公司报道说，调查报告将由建议组成，不具有约束力，必须在 2023 年 2 月 20 日之前提交给参议院和众议院。

（Radio-Canada，CBC）