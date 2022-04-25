公司开始要求员工回办公室，专家说需增加员工工资和支持

与此同时，由于通货膨胀，人们回办公室上班意味着开销也将增加。

专家们表示，很多人已经习惯了自己独立工作，再加上生活成本的增加，雇主现在应该仔细考虑可以做些什么来支持回办公室的员工。

不列颠哥伦比亚大学尚德商学院 （University of British Columbia's Sauder School of Business）组织行为和人力资源系的助理教授 Sima Sajjadiani 说， 公司机构比以往任何时候都更需要这些员工，他们应该关注自己的承诺，以留住顶尖人才。

不列颠哥伦比亚大学尚德商学院组织行为和人力资源系的助理教授 Sima Sajjadiani 说, 公司机构应该仔细考虑让员工重返工作场所的计划。 照片： (Submitted by Sima Sajjadiani)

逐渐转变

根据加拿大统计局最新的劳动力调查，今年 3 月份，略多于五分之一的加拿大雇员报告说，他们的大部分工作都是在家中完成的。

安大略省金斯敦市皇后大学（Queen's University）的商业系教授 Eddy Ng 表示，向重返工作场所的过渡似乎 比雇主所希望的要慢 。

他认为这有很多原因，包括人们对流行病持久不退的担忧，以及回办公室工作后家庭的一些安排更加复杂等。

还有一个事实是，许多员工对大流行时期的工作安排现状感到满意。

Eddy Ng 表示，人们根本不急于回到需要付出更多努力才能上班的例行日程。

通勤成本

汽油价格上涨导致人们上班的通勤成本增加。 照片：Radio-Canada / Robert Short

今年 3 月，加拿大通胀率达到 6.7%，汽油价格一年上涨了近 40%, 雇主将不得不考虑员工回公司对他们家庭预算产生的影响。

皇后大学教授 Eddy Ng 表示，雇主面临着帮助员工解决这些问题的压力。

他说，这包括员工将要求支持 “日托、交通或班车服务、膳食、对 ‘工作成本’ 增多的补偿等，此外雇主还要确保员工有一个安全的工作场所。

雇主需要保证提供安全的工作场所。 照片：Getty Images / Portra

让员工开心

在加拿大人口最多的省份安大略省，劳工部高层官员的观点是，各机构需要采取更多措施来确保员工对工作安排和薪酬感到满意。

安大略省劳工部长 Monte McNaughton 在一封电子邮件声明中告诉加拿大广播公司 CBC 新闻部，为了吸引最优秀的员工，企业需要准备好提供更高的薪水，并考虑提供好处（比如在家工作）来留住他们。

（CBC）