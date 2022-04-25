加拿大第一民族领袖：梵蒂冈、加拿大主教在规划教皇来访事宜上未能与 AFN 密切合作

杰拉尔德·安托万（Gerald Antoine）是 AFN 西北地区负责人，三月底四月初，他率领加拿大第一民族大会代表团在梵蒂冈与教皇进行了会面，他说，他在上周的一次会议上向埃德蒙顿大主教理查德·史密斯（Richard Smith）提出了这个问题。

杰拉尔德·安托万说， 我们有一个确实的、很好的机会以正确的方式做事……我们需要把一切都摆在桌面上。

他还告诉加拿大广播公司 CBC 新闻部，教会需要尊重和遵守原住民协议。

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“教皇应访问受无标记坟墓影响的第一民族社区”

据参与规划但未获授权公开发言的消息人士称，预计教皇方济各将在 7 月下旬访问加拿大期间前往魁北克市、埃德蒙顿市和伊魁特（ Iqaluit ）市。

杰拉尔德·安托万说，他已向 CCCB 和梵蒂冈官员询问，要求确认教皇访问的细节，但尚未得到澄清。

Tk'emlúps te Secwépemc 第一民族的首领罗桑娜·卡西米尔（ Rosanne Casimir）说，在 3 月 31 日加拿大第一民族代表团 与教皇在梵蒂冈举行的两小时私人会面期间，她亲自向教皇方济各递交了邀请函，邀请他去访问她所在的第一民族社区，但她尚未收到 CCCB 或梵蒂冈的回复。

三月底, Tk'emlúps te Secwépemc 第一民族的首领罗桑娜·卡西米尔（ Rosanne Casimir , 左）和第一民族代表团团长、西北地区第一民族地区主席杰拉尔德·安托万（ Gerald Antoine）在梵蒂冈与教皇进行了两个小时的会面。 照片：Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

罗桑娜·卡西米尔说：我希望他能访问加拿大的一个受到了无标记坟墓影响的社区。

她说：

如果他不这样做，那将是一个绝对的讽刺。 引自 Tk'emlúps te Secwépemc 第一民族的首领罗桑娜·卡西米尔（ Rosanne Casimir）

加拿大主教协会表示，致力于与 AFN 合作

加拿大天主教主教会议 (Canadian Conference of Catholic Bishops， CCCB) 在给加拿大广播公司新闻部的一份声明中表示，致力于与原住民领袖和社区密切合作，以确保即将来临的教皇访问是推动 治愈与和解之旅的重要里程碑 。

（CBC）