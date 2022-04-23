【专访】BC省华裔博物馆董事会主席黄丽珠：无论背景，华裔历史是我们共同拥有的财富

2022年2月，不列颠哥伦比亚省（BC省）政府宣布，唐人街传奇性建筑永生大厦（片打东街51号）将成为BC省华裔博物馆的永久场地。

省政府还宣布拨款2750万加元，用于华裔博物馆的筹划、运作，以及购买拥有133年历史的永生大厦 —— 之前，这座大厦的拥有者是地产商Bob Rennie，也是他的办公室和艺术画廊。

BC省华裔博物馆预计在明年夏天正式开幕。

华裔博物馆董事会主席黄丽珠（Grace Wong)最近接受了加广中文台的采访，畅谈博物馆的未来构想与挑战。

BC华裔博物馆的新生代，从左至右，行政人员关咏茵（Winnie Kwan)，UBC实习生Andrew Sandfort-Marchese，以及义工李慧娟（Deanna Lee)。 照片：Yan Liang / RCI

所有华裔拥有共同的历史

华裔博物馆是个巨大的项目，是全加拿大第一个。它将展示华裔历史，反应当下华裔生活状态，以及探索我们的未来。我觉得，对整个加拿大都是非常重要、非常有意义的事情。 引自 黄丽珠

她首先感谢省政府和Bob Rennie的慷慨，令华裔社区希望设立一个省级博物馆的建议，从梦想变成了现实。

而且，永生大厦是温哥华唐人街最古老的建筑之一，是华人历史的见证，它坐落于唐人街的中心，在1999年被定为温哥华历史保护建筑。

黄丽珠女士认为，选择这里作为华裔博物馆的永久地址，是现实与历史的完美结合与平衡。

同时，Bob Ranny的基金会还会以捐赠形式，出资750万加币，将大厦内部约两万平方英呎空间重新设计，以符合博物馆的要求。

关于永生大厦的传奇 建造者叶春田（Yip Sang），1845年出生于广东台山。19岁（1864）漂洋过海抵达旧金山，靠打零工糊口；1881年，随着淘金热来到了温哥华，由于精通英文，他逐渐成为加拿大太平洋铁路公司的管理者，负责监管华人劳工。 1888年，他创立了 永生公司，Wing Sang Company ，专门从事进出口贸易。 1889年，永生大厦落成，并先后于 1901 年和 1912 年扩建。 叶春田于1927年去世，在温哥华留下了庞大的叶氏家族。他的后代中，出现过加拿大第一位华裔律师等。

黄丽珠介绍说，最早的华裔抵达BC省的记录出现在1788年 —— 远早于淘金热以及太平洋铁路修筑。所以，华裔的历史绝对是BC省历史不可缺少的一部分。

温哥华唐人街的永生大厦将成为BC华裔博物馆的永久展场。

此后，尽管经历了排华法案以及人头税等歧视性的政策，华裔却在加拿大各地生根。

在加拿大，华裔社区构成非常多元，但无论我们来自哪里，背景如何，华裔的历史是我们共同拥有的财富。我想，新一代的移民，或许没有我们这样非常深的个人联系，但是，你越了解华裔在加拿大的历史，你就会对这段历史越发感兴趣。 引自 黄丽珠

而她自己就出生在温哥华，小时候随父母来唐人街购物，娱乐，参加婚宴等等，有许多儿时的回忆。

此后，她在不列颠哥伦比亚大学（UBC）攻读教育学以及工商管理硕士。此后，一直在UBC从事管理工作几十年，曾担任教务长办公室国际事务的高级顾问、学术事务副校长，直到2020年一月退休。

9项列表的开头。跳过列表？ 1来自9 : 温哥华唐人街上的华裔博物馆正在展出《一席之地： 卑诗省与华人的迁徙》。, 照片：Radio Canada International / Yan Liang / Chinese Canadian Museum 1/9 温哥华唐人街上的华裔博物馆正在展出《一席之地： 卑诗省与华人的迁徙》。 照片：Radio Canada International / Yan Liang / Chinese Canadian Museum

2来自9 : 《一席之地： 卑诗省与华人的迁徙》。, 照片：Radio Canada International / Yan Liang / Chinese Canadian Museum 2/9 《一席之地： 卑诗省与华人的迁徙》。 照片：Radio Canada International / Yan Liang / Chinese Canadian Museum

3来自9 : “民以食为天”，展览中各种菜式模型。, 照片：Radio Canada International / Yan Liang / Chinese Canadian Museum 3/9 “民以食为天”，展览中各种菜式模型。 照片：Radio Canada International / Yan Liang / Chinese Canadian Museum

4来自9 : 展览中的互动环节《你从哪里来》，观众可以写下标签，钉在地图上。, 照片：Radio Canada International / Yan Liang / Chinese Canadian Museum 4/9 展览中的互动环节《你从哪里来》，观众可以写下标签，钉在地图上。 照片：Radio Canada International / Yan Liang / Chinese Canadian Museum

5来自9 : 唐人街传统的庆祝项目舞龙狮道具。, 照片：Radio Canada International / Yan Liang / Chinese Canadian Museum 5/9 唐人街传统的庆祝项目舞龙狮道具。 照片：Radio Canada International / Yan Liang / Chinese Canadian Museum

6来自9 : 展览讲述个人史。, 照片：Radio Canada International / Yan Liang / Chinese Canadian Museum 6/9 展览讲述个人史。 照片：Radio Canada International / Yan Liang / Chinese Canadian Museum

7来自9 : 《一席之地： 卑诗省与华人的迁徙》展览中，以动画片形式介绍港式丝袜奶茶的制作方式。, 照片：Radio Canada International / Yan Liang / Chinese Canadian Museum 7/9 《一席之地： 卑诗省与华人的迁徙》展览中，以动画片形式介绍港式丝袜奶茶的制作方式。 照片：Radio Canada International / Yan Liang / Chinese Canadian Museum

8来自9 : 展示华裔参与加拿大社区行动。, 照片：Radio Canada International / Yan Liang / Chinese Canadian Museum 8/9 展示华裔参与加拿大社区行动。 照片：Radio Canada International / Yan Liang / Chinese Canadian Museum

9来自9 : 温哥华唐人街街景。, 照片：Radio Canada International / Yan Liang 9/9 温哥华唐人街街景。 照片：Radio Canada International / Yan Liang 9项列表的末尾。返回列表的开头？

需要社区每个人的支持

黄丽珠在采访时表现得非常清醒。

她说，确定永久性的馆址，是华裔博物馆的第一步，艰巨的任务还在未来。

这么大规模的博物馆，最为重要的是保证它可持续的发展 —— 这也是所有博物馆面临的问题。除了省政府以及其他政府的拨款，我们也需要集资、筹资，需要拥有良好的行政经营，以及高质量的展览 —— 做到这一点需要全社会每一个人的的支持。 引自 黄丽珠

她还谈到具体的设想，博物馆会有永久展览的部分，然后，有空间不断进行新的展览。她还希望能够提供社区活动的空间，以及有一定的关于加拿大多元文化的主题介绍等。

目前，唐人街已经有了 华埠掌故馆 以及 华裔军事博物馆 ，黄丽珠希望，大家能够合作，相互支持，同时，每一个博物馆又有自己的特点和不同的角度展示华人历史。

我们的任务就是，做一个做好的博物馆，吸引更多的人来到唐人街。在这里，人们可以了解华裔历史，让自己对BC省的历史认知更加完整。同时，可以享受唐人街的美食和其他历史特色。我们保留传统，但也要与现代社会接轨。 引自 黄丽珠

她举例说，比如BC华裔博物馆临时馆正在展出的《一席之地》就是一个很好的例子，当中有个人家族故事，有社区发展和活动，有装置有录像，还有互动，最大限度地利用现代展览的手段。