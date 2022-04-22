加拿大冰球界传奇人物 Guy Lafleur 去世，享年 70 岁。

他是加拿大冰球界最耀眼的球员之一，曾经五次获得斯坦利杯。

加拿大广播公司报道说， Guy Lafleur，蒙特利尔加拿大人队的传奇前锋，在与癌症长期抗争后去世。

蒙特利尔加拿大人队( Canadien de Montréal) 的偶像人物盖伊·拉弗勒（Guy Lafleur）在1991年的一场比赛中。 照片：Archives Ville de Québec / Tous droits réservés / Fonds Le Soleil

加拿大人队（Canadiens ）的总裁兼老板杰夫·莫尔森（ Geoff Molson）在一份声明中说， 我们怀着极大的悲痛获知 Guy Lafleur 的死讯，Guy Lafleur 有着非凡的职业生涯，而他始终保持简单、平易近人，并与魁北克省、加拿大和世界各地的球迷们保持密切联系。

在他的整个职业生涯中，他让我们经历了集体自豪的伟大时刻。他是我们组织中最伟大的球员之一，同时成为我们这项运动的非凡大使。

蒙特利尔加拿大人队表示，将很快公布为纪念盖伊·拉弗勒（Guy Lafleur）举行活动的细节。

冰球界传奇

位于蒙特利尔 la Place du Centenaire du Centre Bell 的 Guy Lafleur 雕像。 照片：Getty Images / Richard Wolowicz

盖伊·拉弗勒在魁北克省是一位家喻户晓的明星，每每当他冲上冰面时，一头标志性的金色长发飞扬，引起球迷们的欢呼。

Guy Damien Lafleur 于 1951 年 9 月 20 日出生在魁北克省西部的一个小城市 Thurso，从小就崇拜加拿大人队的明星球员 Jean Béliveau，10岁就已经显现出打冰球的天赋才能。。

他在 1971-72 赛季首次进入蒙特利尔加拿大人，参加职业冰球比赛。

（CBC，Radio-Canada）