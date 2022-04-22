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加拿大冰球界传奇人物 Guy Lafleur 去世，享年 70 岁

加拿大冰球界传奇人物 Guy Lafleur 去世，享年 70 岁。

加拿大冰球界传奇人物 Guy Lafleur 去世，享年 70 岁。

照片：La Presse canadienne / Clement Allard

RCI

蒙特利尔加拿大人队( Canadien de Montréal) 的偶像人物盖伊·拉弗勒（Guy Lafleur）去世，享年 70 岁。

他是加拿大冰球界最耀眼的球员之一，曾经五次获得斯坦利杯。

加拿大广播公司报道说， Guy Lafleur，蒙特利尔加拿大人队的传奇前锋，在与癌症长期抗争后去世。

蒙特利尔加拿大人队( Canadien de Montréal) 的偶像人物盖伊·拉弗勒（Guy Lafleur）在1991年的一场比赛中。

蒙特利尔加拿大人队( Canadien de Montréal) 的偶像人物盖伊·拉弗勒（Guy Lafleur）在1991年的一场比赛中。

照片：Archives Ville de Québec / Tous droits réservés / Fonds Le Soleil

加拿大人队（Canadiens ）的总裁兼老板杰夫·莫尔森（ Geoff Molson）在一份声明中说， 我们怀着极大的悲痛获知 Guy Lafleur 的死讯，Guy Lafleur 有着非凡的职业生涯，而他始终保持简单、平易近人，并与魁北克省、加拿大和世界各地的球迷们保持密切联系。

在他的整个职业生涯中，他让我们经历了集体自豪的伟大时刻。他是我们组织中最伟大的球员之一，同时成为我们这项运动的非凡大使。

蒙特利尔加拿大人队表示，将很快公布为纪念盖伊·拉弗勒（Guy Lafleur）举行活动的细节。

冰球界传奇

Guy Lafleur 雕像。

位于蒙特利尔 la Place du Centenaire du Centre Bell 的 Guy Lafleur 雕像。

照片：Getty Images / Richard Wolowicz

盖伊·拉弗勒在魁北克省是一位家喻户晓的明星，每每当他冲上冰面时，一头标志性的金色长发飞扬，引起球迷们的欢呼。

Guy Damien Lafleur 于 1951 年 9 月 20 日出生在魁北克省西部的一个小城市 Thurso，从小就崇拜加拿大人队的明星球员 Jean Béliveau，10岁就已经显现出打冰球的天赋才能。。

他在 1971-72 赛季首次进入蒙特利尔加拿大人，参加职业冰球比赛。

（CBC，Radio-Canada）

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