原住民：曼尼托巴省缺乏和解努力的战略

曼尼托巴省审计长泰森·施蒂卡洛（Tyson Shtykalo） 在周四发布的报告中表示，尽管曼尼托巴省议会 2016 年通过的《和解法案》要求省政府制定和解战略，但该省至今尚未制定。

报告中写道，如果没有这一战略，为和解进行的努力就会受到阻碍，最终缺乏方向和目标。

报告称，对五个部门的审核显示，只有一位部长 - 原住民和解和北方关系部长，在他最近的日程中真正提到了推进和解的事宜。

审计报告还说，省的各部门之间似乎缺乏协调。

一秒都不能耽搁

审计长泰森·施蒂卡洛提出了五项他认为需要立即实施的建议。

其中包括制定和解战略，对所有省政府工作人员进行关于原住民历史、条约、权利和法律的强制性培训。

报告还建议以《和解法》中规定的四项原则（尊重、承诺、理解和行动）为基础，与原住民代表合作，为所有公务员制定有关这些原则的课程。.

他还希望该省能确保按照《和解法》的要求翻译年度报告。

曼尼托巴省省长希瑟·史蒂芬森（Heather Stefanson） 照片：Radio-Canada / Ian Froese

曼尼托巴省省长希瑟·史蒂芬森（Heather Stefanson）表示，她还没来得及阅读这份报告，但和解是她的首要任务。

她说，将根据原住民社区的建议制定一项战略。

（Radio-Canada）