安大略省新冠感染人数已达第六波疫情最高峰。

安大略省星期四记录了5038起新增新冠病例，检测阳性率为18.3%。但是卫生部门统计到的新病例只是做过PCR病毒检测的。并不包括因无症状等因素没有做检测的人。另外，星期四的数据包括了二十四小时之外的积累人数。

该省星期四有207名新冠患者在ICU接受治疗，比前一天增加了4人。但是住院患者人数（1626人）比前一天略有减少。

这一天安省有19名新冠患者死亡。到目前为止，该省已有12678人死于新冠，感染者总数则超过123万人。

安大略省各地的老人院总共新增269起病例，其中230起是入住老人，39起是工作人员。

自3月21日起，安大略省政府不再要求公众在学校、商店和餐馆等大部分公共场所戴口罩。医院、老人院和公交车辆原定在4月27日取消戴口罩规定。但是鉴于疫情发展，省政府有可能改变原定计划，要求人们在这些地方继续戴口罩。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu)