普京下令取消进攻亚速钢铁厂计划，拜登宣布增加对乌军援

莫斯科当地时间星期四下午，俄罗斯国防部长绍伊古向普京汇报说，俄军和顿涅茨克民兵已经 解放 了马里乌波尔，但是亚速钢铁厂内的民族主义分子无视过去两天的最后通牒，拒绝投降。消灭他们预计还需要三至四天的时间。普京听完汇报后，下令取消进攻方案，彻底封锁钢铁厂， 不让一只苍蝇飞出。

俄罗斯媒体全文刊发了普京和绍伊古的对话内容。分析人士注意到，他们不再使用 纳粹 一词，而改称固守钢铁厂的乌军为 民族主义分子 。据信目前那里仍有大约两千名守军和一千多名平民。昨天俄军下达第二次最后通牒后，一名守军指挥官发布视频，拒绝投降，但希望获得国际援助，让平民和五百多名伤员离开钢铁厂。

亚速钢铁厂的卫星图像。 照片：Reuters / Maxar Technologies

亚速钢铁厂全称亚索夫斯塔尔钢铁厂，占地超过10平方公里。过去一个多月来，它成为乌克兰抗击侵略的象征，吸引了全世界的注意。乌克兰总统顾问阿列斯托维奇说，俄军在那里遭受了巨大的损失。他们无法攻下钢铁厂，改变策略说明他们终于明白了这一点。

此前俄军的最后通牒称，拒不投降的钢铁厂守军将被彻底消灭。

美国总统星期四上午宣布，美国将在今后几天向乌克兰提供8亿美元的武器和弹药。他称乌克兰现在是为自由而战的前线，并并感谢美国纳税人所作的贡献。这批军援包括重炮、榴弹炮、无人机和弹药。

拜登同时宣布，所有俄罗斯船只，包括悬挂俄罗斯国旗的和由俄罗斯运营或拥有的，将被禁止停靠美国港口。

同一天，刚刚访问基辅归来的丹麦首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）在接受采访时表示，丹麦正在考虑向乌克兰提供更多武器。

（AP, CBC, adaptation en chinois par Wei Wu)