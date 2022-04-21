【专访】留学生Angela："我的乌克兰朋友上了战场，那就尽我所能帮助他们吧"

Angela Yang是康卡迪亚大学社会学及历史系二年级学生。

最近这段日子，她变得格外忙碌，一方面需要应对期末考试接踵而至的论文，令一方面，她在积极参与本地社区的活动，为处于战火中的乌克兰筹款、捐助物资。

她的三位乌克兰朋友创立了非赢利的 乌克兰和谐基金会，Ukraine Harmony （新窗口） ，最新的目标是筹款5000元为乌克兰前线士兵购买他们急需“战斗应用止血带，Combat Application Tourniquet， CAT”。

Angela是基金会的义工之一。

同时，她也帮助在蒙特利尔的台湾同乡会，为乌克兰筹款捐赠物资。

截至目前为止，在蒙特利尔的加拿大台湾同乡会以及台湾长老会基督教会等机构已经筹款、物资捐助近一万加元。

我的朋友上了战场

今年2月25日，俄国入侵乌克兰的第二天，Angela听说，她一位朋友的哥哥在乌克兰南部海港城市敖德萨，听到了俄国入侵后的轰炸声，受到惊吓。

她于是打电话过去问询，得到的回答却是：

我朋友的哥哥现在已经安全，而且立即应征入伍，加入了乌克兰军队，抵抗俄国。我认识的人上了战场，那我就尽我所能帮助他们吧。 引自 Angela

三月中，Angela与台湾同乡会将捐赠物资送到蒙特利尔的乌克兰移民机构。 照片：Angela Yang \ Facebook

和乌克兰的缘分

Angela说，自己和乌克兰有些缘分。

她对东欧的文化历史一直有兴趣，想学习俄语。于是，找到了一位俄文老师。结果，这位老师是乌克兰人。她由此开始接触乌克兰，乌俄之间的关系等。

而她的俄语老师Larysa Khvostova女士正是 乌克兰和谐基金会 的发起者。

Angela进一步分析说，与前苏联阵营的移民之间有种莫名的联系，或许来自于中国和东欧都受到过前苏联共产体制的深远影响，使得中国人与来自东欧的移民，包括乌克兰、捷克、波兰等，更有共同的话题，对国际政治时局的理解也更加一致吧。

而且，那时候我对乌克兰尊严革命非常有兴趣，我就想为什么在另一个曾经的共产国家可以发生这样的事件，但在中国就不可能，站出来说话的人都被消声了。 引自 Angela

在她眼中，东欧的朋友们属于慢热型，最初看着冷冷的，但却是可以长期交往的朋友。

她与这些朋友一直保持着联络，也开始学习乌克兰语。

至于她的俄语水平，她表示，可以依赖字典， 阅读关于乌克兰战况的俄语原文 。

她也是乌克兰和谐基金会Ukraine Harmony的义工。 照片：Ukraine Harmony

加拿大可以做得更多

2014年，乌克兰前总统亚努科维奇中断了加入欧盟的进程，导致民众大规模抗议。亚努科维奇随即出逃俄国。

俄国普京的反应是吞并了克里米亚，还派遣雇佣军进入顿巴斯和卢甘斯克州，挑动独立。

从这个角度上，普京发动这场侵略战争完全不奇怪 —— 因为局部战争已经打了八年了。

乌克兰一定会赢得最后的胜利，问题是，将付出多少人的性命作为代价。 引自 Angela

Angela分析说，普京的目标其实是黑海的控制权，以及乌克兰东部的矿产、工业基础，而什么 去纳粹化 乌克兰是俄罗斯民族 的说法“只是普京侵略战争的外衣而已”。

她也批评西方民主国家，包括美国在内，担心乌克兰会成为第二个阿富汗，会把他们拖下水，在一开始，对是否支持乌克兰反抗侵略犹豫不决。

而让世界态度作出转变的，正是乌克兰总统泽兰斯基政府在战争初期的72小时的表现 —— 表明乌克兰愿意为了民主、自由而战。

以加拿大为例，加拿大是俄国之外，第二大乌克兰移民国家，加拿大现任副总理、财政部长克里斯蒂.佛利兰就是乌克兰裔。

而佛利兰在四月中宣布的新一年财政预算中，军费比例依然没有达到北约要求的2%。

Angela认为，西方国家在和平年代太久了，很多国家忘记了这个世界上还有恶势力。

加拿大军队过去多年一直为乌克兰军队提供训练。目前，加拿大对乌克兰的帮助更多集中在人道救援上，开设快速难民通道，在波兰等地安置难民，在药品等物资上支援乌克兰。

学习政治和历史是因为兴趣

Angela来自福建，母亲是位会计师，父亲是工程师，闲暇时她喜欢动漫。

而她的未来计划是可以自己做生意，目前正处于筹划阶段。

她说，我在大学主修历史和政治不是为了找工作，只是兴趣，因为从小就对政治话题感兴趣。

来到加拿大之后，她曾参与支持香港反送中运动，还因此在活动上受到过威胁。

2020年初，她参与台湾社区发起的抗议“国际民航机构，ICAO”将台湾排除的示威活动，从此与台湾社区保持了密切的联系。

她说，我希望一边读书，一边尽我所能，帮助我想帮助的人。