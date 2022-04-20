当马里乌波尔陷落之后：西方国家在俄乌战争上面临选择

仅从这场战争本身来说，亚速钢铁厂落入俄军之手将挤压原本就有限的和谈空间。乌克兰总统泽连斯基本星期已经表示，俄军消灭钢铁厂守军将意味着谈判的终结。另一方面，俄军在攻占马里乌波尔的最后一个据点后，可以把更多兵力投入到刚刚开始的顿巴斯大战。这意味着厮杀将更加激烈。

欧美各国和俄罗斯的西面邻国一直在鼎力支援乌克兰抵抗侵略。分析人士认为，它们必须认清自己的目标：仅仅是帮助乌克兰逃脱虎口，还是彻底击败俄罗斯？

美国退役将领霍奇斯（Ben Hodges）在接受CBC采访时表达了他的看法。他认为，更大的挑战是，包括加拿大在内的 我们 必须达成共识， 必须决定我们要赢 。这意味着不仅仅是向乌克兰提供可以继续战斗下去的援助，而且要在欧美国家不需要部署武装力量的情况下保证乌克兰的成功。

他对通过谈判来让俄罗斯幡然重归和平之路并不乐观，因为俄军在乌克兰的所作所为，例如摧毁城市，屠杀平民，是 中世纪式的运用威力 。他相信，在那么多俄军暴行被披露后，泽连斯基也很难和普京面对面坐到谈判桌前。

渥太华大学的乌克兰研究专家阿雷尔（Dominique Arel）也同意，俄乌之间现在没有什么可以谈的。因为俄罗斯的目标很清楚，就是要占领整个顿巴斯甚至更大的地区，而乌克兰不会同意割让国土，尤其是在俄罗斯占领乌克兰城镇期间的暴行被披露之后。

（CBC, Murray Brewster, adaptation en chinois par Wei Wu）