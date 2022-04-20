三十年来最高水平，加拿大通货膨胀率升至6.7%

加拿大统计局追踪统计的八个商品与服务类别的价格都显著上涨。魁北克省德亚尔丹集团的经济师门德斯（Royce Mendes）说，三月份的物价涨幅是1991年1月以来最大的。

汽油价格一年来的大幅度上涨（39.8%）造成交通费用的增加（11.2%），进而拉高了所有需要依赖运输的商品与服务的价格。例如，食品价格上涨8.7%，家具价格上涨13.7%，机票价格上涨8.3%。

俄乌战争爆发后，原油供应受到影响，汽油价格上个月一度飙升至前所未有的2加元一公升，目前略有回落。

加拿大道明银行经济师普莱斯顿（Leslie Preston）预计，加拿大的高通胀率将持续到2023年。这将降低消费者的购买力并拉高利息率。

上个月也有一小部分商品和服务的费用出现了下降，例如电话，轿车保险和轿车上牌照。由于安大略省取消了汽车牌照税，上牌照的费用降低了28%。

（CBC News, Peter Evans, adaptation en chinois par Wei Wu)