IMF 把对今年全球经济增长的预测下调至 3.6%

国际货币基金组织指责俄罗斯在乌克兰的战争扰乱了全球商业，推高了油价，威胁到食品供应，增加了冠状​​病毒及变体已经带来的不确定性。

今年加拿大增长将超过全球平均水平

国际货币基金组织把对 2022 年全球经济增长幅度的预测下调至 3.6%，比今年 1 月份作出的预测 ( 4.4%) 有大幅下降。

国际货币基金组织还表示，预计 2023 年世界经济将增长 3.6%，略低于 1 月份预测的 3.8%。

国际货币基金组织预计, 加拿大经济今年将增长 3.9%，然后在 2023 年降至 2.8%。

这意味着加拿大今年的经济增长率有望超过全球平均水平.

国际货币基金组织的首席经济学家皮埃尔-奥利维尔·古林查斯 (Pierre-Olivier Gourinchas) 周二对记者表示： 战争将减缓经济增长并增加通胀。

俄罗斯和乌克兰的经济预计将萎缩

国际货币基金组织预测俄罗斯和乌克兰的经济今年将大幅萎缩。 照片：Radio-Canada

国际货币基金组织预测，受到制裁打击的俄罗斯经济今年将萎缩 8.5%，乌克兰将萎缩 35%。

今年美国的经济增长率预计将为 3.7%，低于 2021 年的 5.7%. 导致今年美国经济增长步履蹒跚将是美联储加息，以及美国主要贸易伙伴的经济放缓。

严重依赖俄罗斯能源的欧洲将首当其冲受到俄乌战争的经济影响。

对于欧元区的 19 个国家，国际货币基金组织预测 2022 年的集体增长率为 2.8%，远低于 1 月份预期的 3.9%, 并低于 2021 年的增长率 5.3%。

国际货币基金组织预计，作为世界第二大经济体的中国, 今年的经济增长速度将从 2021 年的 8.1% 放缓至 4.4%。