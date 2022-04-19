加拿大交通部长：加拿大将继续维持对旅行者的口罩规定

他于周二（4 月 19 日）表示， 我们不断咨询专家，每当我们收到的建议因情况变化而发生变化时，我们都会改变监管规定。 但就目前而言，将维持公交系统的口罩规定。

美国法官推翻 口罩令

加拿大交通部长是在美国佛罗里达州的一名联邦法官否决了拜登政府要求乘客在飞机和公共交通工具上戴口罩的规定之后发表上述评论的。

美国佛罗里达联邦地区法院法官凯瑟琳·金博尔·米泽尔（ Kathryn Kimball Mizelle ）在裁决中表示，美国疾病控制和预防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention）未能证明戴口罩的规定是合理的，而且没有遵循适当的监管程序。

周一晚上，美国交通安全管理局（Transportation Security Administration ）表示将不再强制执行口罩规定，美国各地的航空公司和机场迅速开始取消对乘客的口罩要求。

加拿大交通部长奥马尔·阿尔加布拉（Omar Alghabra） 照片：Radio-Canada

加拿大交通部长奥马尔·阿尔加布拉在卡尔加里接受记者提问时表示，他不会对美国的决定发表评论，但他说，加拿大政府的决定基于科学和数据。

他说，事实证明，口罩可以提供额外的保护，我们将继续遵循公共卫生专家们的建议。

美国疾病控制与预防中心原来准备把 4 月 18 日到期的公交系统口罩令延长到 5 月 3 日，以便有更多时间来研究冠状病毒的 BA.2 Omicron 亚变体，这一亚变体现在是美国绝大多数新增病例的主要毒株。

美国政府对法官的裁决表示失望, 并建议人们继续在公共交通工具上戴口罩.

（CBC）