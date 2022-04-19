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Mission 1000: 环保组织呼吁加拿大年轻人为清除垃圾作出努力
加拿大的环保组织 -Mission 1000 吨 （新窗口）启动了 2022 年的清洁环境项目，这也是这个组织举办的第二届活动。
Mission 1000 吨 - Mission 1000 Tonnes （新窗口）项目主要鼓励少年儿童、家长和教师们为保护环境和大自然采取切实、具体的行动。
从 4 月 18 日到 5 月 24 日，该组织督促加拿大的少年儿童在自己所处的环境中清除垃圾，并把垃圾称重，拍照，然后在 Mission 1000 Tonnes 项目的网站上注册
成果 。
Mission 1000 吨组织承诺，孩子们每作出一个姿态，组织方就将清除河流、海洋中 1 公斤的废物。
海洋垃圾 80% 来自陆地
这个项目是由Mission 1000 Tonnes （新窗口） 和魁北克省的自然杂志 Les Explorateurs 联合发起的。
项目的联合创始人琳·莫莉塞特（ Lyne Morissette）说，我们决定让大家参与到具体的解决方案中，参与的方式不一定是清洁垃圾，也可以是使用能重复使用的午餐袋，或争取让自己实现零浪费。
她说，去年，年轻人以极大的热情回应了这一挑战，在项目结束后，有的孩子在继续清理垃圾，说明他们已经把环境问题放在了心上。
琳·莫莉塞特表示，最终进入海洋的垃圾中有 80% 来自陆地，这就是为什么每个人作出的每个姿态对环境来说都非常重要。
（Radio-Canada）