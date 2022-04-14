【报道】加拿大台湾社区积极行动支援乌克兰：因为我们感同身受

自2月24日，俄国入侵乌克兰以来，加拿大城市渥太华、温哥华、卡尔加里、多伦多、以及蒙特利尔的台湾同乡会等机构，都组织了抗议侵略、“与乌克兰在一起”的示威游行。

同时，还在群组发动捐款和捐赠物资，主要是医疗急救物资。

本周，加广中文台采访了蒙特利尔的两位台湾社区活动组织人士，请他们介绍这次声援乌克兰的活动。

加拿大台湾同乡会（加台会）前会长陈建铭（Mario Chen)，1991年移民加拿大，是一位商人。

蔡宜哲（Amos Tsai）先生是蒙特娄台湾人公共事务会主任（Formosan Association for Public Affairs, FAPA）会长，也是台湾教会长老。他在美国留学，主修电脑工程。1987年移民加拿大，称自己是三十多年经验的教育工作者。

陈建铭参与抗议俄国入侵乌克兰游行，手持“和平，反战”标语。 照片：Mario Chen / Facebook

台湾与乌克兰站在一起

蔡宜哲先生表示，在俄国入侵乌克兰的第二天，他已经在教会宣讲中呼吁大家 与乌克兰站在一起 ，参与由加拿大乌克兰大会组织的俄国大使馆前抗议活动。

他们呼吁普通民众给所在选区的议员写信，表达对乌克兰局势的关注，希望加拿大能够尽力帮助乌克兰。

同时，教会董事会立即决定捐助2000元，教会成员的捐赠也有2000元，共筹得4000元。

他们把这笔钱交给了另一间合作教会，购买必须的物资和药品，并将在4月25号，专程把物资送去乌克兰。

而加拿大台湾同乡会与蒙城康卡迪亚大学的年轻学生联合，直接把捐赠的物资交给了加拿大乌克兰大会的蒙特利尔分部，包括了2000元现金以及近1800加币的物资。

他们购买的物资全部属于紧急医药物品，比如绷带、止痛药、急救箱等。

台湾社区为乌克兰捐款捐赠物资的行动依然在继续，而且也计划在未来乌克兰重建过程中尽力。

根据介绍，整个北美台湾同乡会的捐赠款项已经接近十万美元。

2月25日，俄国入侵乌克兰第二天，台北爆发反对侵略游行。 照片：AP / Chiang Ying-ying

我们感同身受

蔡宜哲先生介绍说，有机会参与对世界和平和人道救援有帮助的行动，他们总是很积极行动，感觉这是很自然的事情。比如，在新冠疫情刚开始的时候，他们曾经为蒙特利尔的医护捐赠N95口罩。

对于乌克兰，台湾人可谓感同身受。我们长时间受到中国的威胁。我从小长大的环境就是在不断威胁中的，现在也是，大家看到中国的军机每天绕台。这样的状况下，台湾人看到乌克兰的状况，很容易联想到，今天的乌克兰是明天的台湾。那我也要说，今天的俄国是明天的中国 —— 因为他们都是威权独裁政权，与我们的自由民主是背道而驰的。 引自 蔡宜哲

加拿大台湾同乡会捐赠给乌克兰的物资。 照片：Radio-Canada / Mario Chan / Facebook

我们很有共鸣，我们面临的问题与乌克兰一样，大国是独裁党政，他们要颠覆自由民主的小国，所以，台湾和乌克兰也可以说是同病相怜。当代社会，民主是普通人的追求，而乌克兰是为了阻挡独裁者。我觉得，最可恶的是，俄罗斯无法在战场打赢，就攻击和杀害平民，非常令人心痛。 引自 陈建铭

台湾有准备

台湾国防部本周发布的《全民国防手册》。 照片：Radio-Canada

在俄国入侵乌克兰之后，国际政治评论人士以及媒体也把目光转向台湾，认为中国正看着乌克兰危机走向，以准备自己的下一步行动。

而随着俄国入侵乌克兰战争进程，更有人认为，中国如果出兵台湾，将难逃兵败的命运。

蔡宜哲先生分析说：

首先，台湾长期处于被中国威胁的状态下，对中国政府其实是普遍不信任的。

台湾这几十年一直在进行准备，受到攻击怎么办。包括美国负责军事训练，以及不断部署防空导弹。在防空导弹部署密度上世界第二，仅次于以色列，台湾自己研制的防空导弹也证明很棒。此外，这次乌克兰抗击俄国，目前的成绩给台湾做出了示范，令台湾对保卫自己的领土和民主制度更加自信 —— 不是武器多、人多就能赢的，还要拼软实力，拼斗志。而且，台湾也看到俄国入侵乌克兰之后，美国和欧洲的反应。还有，相比于乌克兰，台湾是一个岛，台湾海峡和大陆之间隔着一百多公里宽的海峡，攻台难度更大。还有，俄国军队最近几十年还是有很多实战经验的，对阿富汗，对车臣，对叙利亚，但中国军队已经多年没有打过仗了，反而是中国军队内部的贪腐传闻不绝于耳，过去几年，中国军队高层很多因贪腐被抓、被关。 引自 蔡宜哲

陈建铭则明确表示，如果中国武力攻击台湾，他会回台参加作战。

他说，世界台湾人大会正在招募愿意为保卫台湾而战的人进行培训，可以是实战，也可能是科技网络战。

上周，台湾国防部首次发布了《全民国防手册》，指导国民一旦遭遇轰炸应该如何应对，携带哪些物品，哪里有防空洞等信息。

陈建铭对此提出的意见是，台湾的防空洞等设备需要更新了，食品药品等物资储备，以及卫生设施，比如洗手间等需要进行改建。