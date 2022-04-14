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【报道】加拿大台湾社区积极行动支援乌克兰：因为我们感同身受

孩子们也来参加！蒙特利尔的台湾人社区与乌克兰社区一道，前往俄罗斯领事馆抗议其入侵行动。

孩子们也来参加！蒙特利尔的台湾人社区与乌克兰社区一道，前往俄罗斯领事馆抗议其入侵行动。

照片：Radio-Canada / Mario Chen / Facebook

RCI

台湾能帮忙（Taiwan Can Help）；台湾在准备

自2月24日，俄国入侵乌克兰以来，加拿大城市渥太华、温哥华、卡尔加里、多伦多、以及蒙特利尔的台湾同乡会等机构，都组织了抗议侵略、“与乌克兰在一起”的示威游行。

同时，还在群组发动捐款和捐赠物资，主要是医疗急救物资。

本周，加广中文台采访了蒙特利尔的两位台湾社区活动组织人士，请他们介绍这次声援乌克兰的活动。

加拿大台湾同乡会（加台会）前会长陈建铭（Mario Chen)，1991年移民加拿大，是一位商人。

蔡宜哲（Amos Tsai）先生是蒙特娄台湾人公共事务会主任（Formosan Association for Public Affairs, FAPA）会长，也是台湾教会长老。他在美国留学，主修电脑工程。1987年移民加拿大，称自己是三十多年经验的教育工作者。

陈建铭参与抗议俄国入侵乌克兰游行，手持“和平，反战”标语。

陈建铭参与抗议俄国入侵乌克兰游行，手持“和平，反战”标语。

照片：Mario Chen / Facebook

台湾与乌克兰站在一起

蔡宜哲先生表示，在俄国入侵乌克兰的第二天，他已经在教会宣讲中呼吁大家与乌克兰站在一起，参与由加拿大乌克兰大会组织的俄国大使馆前抗议活动。

他们呼吁普通民众给所在选区的议员写信，表达对乌克兰局势的关注，希望加拿大能够尽力帮助乌克兰。

同时，教会董事会立即决定捐助2000元，教会成员的捐赠也有2000元，共筹得4000元。

他们把这笔钱交给了另一间合作教会，购买必须的物资和药品，并将在4月25号，专程把物资送去乌克兰。

而加拿大台湾同乡会与蒙城康卡迪亚大学的年轻学生联合，直接把捐赠的物资交给了加拿大乌克兰大会的蒙特利尔分部，包括了2000元现金以及近1800加币的物资。

他们购买的物资全部属于紧急医药物品，比如绷带、止痛药、急救箱等。

台湾社区为乌克兰捐款捐赠物资的行动依然在继续，而且也计划在未来乌克兰重建过程中尽力。

根据介绍，整个北美台湾同乡会的捐赠款项已经接近十万美元。

A group of Ukrainian people in Taiwan and their supporters hold Ukrainian national flags and posters, one of which reads, "Russia Out of Ukraine," to protest against the invasion of Russia in solidarity with the Ukrainian people in front of the Representative Office of the Moscow-Taipei Coordination Commission in Taipei, Taiwan, Friday, Feb. 25, 2022. (AP Photo/Chiang Ying-ying)

2月25日，俄国入侵乌克兰第二天，台北爆发反对侵略游行。

照片：AP / Chiang Ying-ying

我们感同身受

蔡宜哲先生介绍说，有机会参与对世界和平和人道救援有帮助的行动，他们总是很积极行动，感觉这是很自然的事情。比如，在新冠疫情刚开始的时候，他们曾经为蒙特利尔的医护捐赠N95口罩。

对于乌克兰，台湾人可谓感同身受。我们长时间受到中国的威胁。我从小长大的环境就是在不断威胁中的，现在也是，大家看到中国的军机每天绕台。这样的状况下，台湾人看到乌克兰的状况，很容易联想到，今天的乌克兰是明天的台湾。那我也要说，今天的俄国是明天的中国 —— 因为他们都是威权独裁政权，与我们的自由民主是背道而驰的。
引自 蔡宜哲
加拿大台湾同乡会捐赠给乌克兰的物资。

加拿大台湾同乡会捐赠给乌克兰的物资。

照片：Radio-Canada / Mario Chan / Facebook

我们很有共鸣，我们面临的问题与乌克兰一样，大国是独裁党政，他们要颠覆自由民主的小国，所以，台湾和乌克兰也可以说是同病相怜。当代社会，民主是普通人的追求，而乌克兰是为了阻挡独裁者。我觉得，最可恶的是，俄罗斯无法在战场打赢，就攻击和杀害平民，非常令人心痛。
引自 陈建铭

台湾有准备

台湾国防部本周发布的《全民国防手册》。

台湾国防部本周发布的《全民国防手册》。

照片：Radio-Canada

在俄国入侵乌克兰之后，国际政治评论人士以及媒体也把目光转向台湾，认为中国正看着乌克兰危机走向，以准备自己的下一步行动。

而随着俄国入侵乌克兰战争进程，更有人认为，中国如果出兵台湾，将难逃兵败的命运。

蔡宜哲先生分析说：

首先，台湾长期处于被中国威胁的状态下，对中国政府其实是普遍不信任的。

台湾这几十年一直在进行准备，受到攻击怎么办。包括美国负责军事训练，以及不断部署防空导弹。在防空导弹部署密度上世界第二，仅次于以色列，台湾自己研制的防空导弹也证明很棒。此外，这次乌克兰抗击俄国，目前的成绩给台湾做出了示范，令台湾对保卫自己的领土和民主制度更加自信 —— 不是武器多、人多就能赢的，还要拼软实力，拼斗志。而且，台湾也看到俄国入侵乌克兰之后，美国和欧洲的反应。还有，相比于乌克兰，台湾是一个岛，台湾海峡和大陆之间隔着一百多公里宽的海峡，攻台难度更大。还有，俄国军队最近几十年还是有很多实战经验的，对阿富汗，对车臣，对叙利亚，但中国军队已经多年没有打过仗了，反而是中国军队内部的贪腐传闻不绝于耳，过去几年，中国军队高层很多因贪腐被抓、被关。
引自 蔡宜哲

陈建铭则明确表示，如果中国武力攻击台湾，他会回台参加作战。

他说，世界台湾人大会正在招募愿意为保卫台湾而战的人进行培训，可以是实战，也可能是科技网络战。

上周，台湾国防部首次发布了《全民国防手册》，指导国民一旦遭遇轰炸应该如何应对，携带哪些物品，哪里有防空洞等信息。

陈建铭对此提出的意见是，台湾的防空洞等设备需要更新了，食品药品等物资储备，以及卫生设施，比如洗手间等需要进行改建。

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