加拿大派出 100至 150名军人前往波兰协助乌克兰难民

她在安大略省特伦顿的军事基地宣布了这一消息，她说，有一百名士兵将立即前往波兰，他们将主要在三个领域工作。

大多数加拿大士兵将在波兰的接待中心工作，以帮助照顾和治疗乌克兰难民。

其他一些军人将支持由波兰领导的人道主义援助工作队。

另外一些军人将支持加拿大移民、难民和公民部的工作，以便使更多的乌克兰人能够到加拿大定居。

加拿大国防部长安妮塔·阿南德说：

我无法想象数百万乌克兰人不得不逃离弗拉基米尔·普京的炸弹所遭受的痛苦。面对这些骇人听闻的暴力行为……加拿大人将继续张开双臂欢迎乌克兰人。 引自 加拿大国防部长安妮塔·阿南德

加拿大已接受 3 万份乌克兰难民申请

超过 260 万乌克兰人逃到了波兰。 照片：CBC / Margo McDiarmid

自 2 月 24 日俄罗斯发动进攻以来，已有超过 260 万乌克兰人逃离本国前往波兰。

渥太华表示，在总共收到的 110,000 多份申请中，已经接受了 30,000 多份来自乌克兰难民的申请。

这项军事部署是北约 再保证行动 的一部分，加拿大政府最近几个月扩大和延长了这一行动。

追加 5 亿加元军事援助

加拿大宣布将向乌克兰追加 5 亿加元军事援助 照片：Photo offerte par les Forces armées canadiennes

加拿大国防部长安妮塔·阿南德还在安大略省特伦顿的军事基地回顾了加拿大为帮助基辅所做的其他贡献。

她指出，加拿大政府在新的财政预算中承诺向乌克兰政府追加提供 5 亿加元的军事援助，这是在渥太华之前承诺的提供 1.1 亿加元致命和非致命武器的基础之上。

加拿大国防部长安妮塔·阿南德说，现在无法就此提供更多细节，联邦政府正在与军火供应商进行积极讨论。

（Radio-Canada）