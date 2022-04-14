第六波疫情导致公司缺勤率增加

安大略省温莎市商会（Chambre de commerce de Windsor）的首席执行官 Rakesh Naidu 表示，因病缺勤对当地的企业来说是一个很大的挑战。

他说，许多公司报告说，生病的员工有所增加，而且一些公司找不到员工来代替生病缺勤的人。

他说：

如果没有足够的员工来运营，公司可能不得不减少业务活动，不得不拒绝订单，在某些情况下甚至导致关门。 引自 温莎商会首席执行官 Rakesh Naidu

Rakesh Naidu说，他很担心，因为自疫情大流行开始以来，很多公司企业已经经历了许多困难，现在又面临着另一个难关。

安大略省温莎市商会（Chambre de commerce de Windsor）的首席执行官 Rakesh Naidu 照片：Derek Spalding/CBC

情况各异

当然，也有业务没有受到第六波疫情影响的公司。

卡拉玫瑰园 - Kara's Rose Garden 就是其中一个，这是一家位于安省查塔姆-肯特 （Chatham-Kent）市的花卉企业。

花店的 Chantale Sedlacek 说，这家店雇佣了三名员工，至今没有人缺勤。

她认为，她工作的公司相对幸运，因为她知道有一个花店，因人手不足而不得不关了一星期的门。

她表示，她所在花店的情况也许不是很普遍，小公司相对来说灵活性更大。

Chantale Sedlacek 说, 我们可以相互依赖, 随时调整时间表，而且在较小的社区中，事情更为简单一些，大家都认识。

失业率与人力

根据加拿大统计局的数据，在温莎这样的地区，3 月份的失业率为 8.3%，远远高于安省 5.3% 的平均水平。

但安大略省温莎市商会（Chambre de commerce de Windsor）的首席执行官 Rakesh Naidu 表示，失业率高并不一定代表劳动力多。

他解释说：

一般人认为高失业率意味着有更多的人可以就业，但这两者之间没有直接的相关性。有些公司需要特定的技能。 引自 安大略省温莎市商会（Chambre de commerce de Windsor）的首席执行官 Rakesh Naidu

（Radio-Canada）