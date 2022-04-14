这个星期，加拿大首都渥太华市的市议员推出了一个提案，建议评估不同类型的公交定价对乘客的影响，其中包括免费服务。

提出这项动议的是市议员肖恩·梅纳德 （ Shawn Ménard），他认为，公交免费将能鼓励市民们更多地乘坐公共汽车或轻轨。

有几个欧洲城市，如法国的敦刻尔克 （Dunkerque）、爱沙尼亚的塔林 （Tallinn），都已经实行免费巴士，结果令人鼓舞。

渥太华市也正在考虑这个想法，但问题是，市政的财务状况是否能负担得起这一 野心 ？

加拿大首都渥太华市在考虑实行公共交通免费。 照片：Radio-Canada / Jean-François Poudrier

免费公交的代价

渥太华市长吉姆·沃森 （Jim Watson）在周三的新闻发布会上提醒说，生活中所有免费的东西其实都不是真正的免费，是有代价的。

他警告说，如果要提供 100% 免费的公共交通服务， 就应该诚实地告诉人们，他们的财产税将大幅上涨。 他说：

我们唯一的选项是财产税。 引自 渥太华市长吉姆·沃森 （Jim Watson）

渥太华市长估计，公交免费的措施可能会导致房产税增加 12%，即每栋房产交的市政财产税平均每年会增加 600 至 700 加元。

渥太华市的市议员们同意，在市政府有关实行免费公交的研究中，将纳入对耗费、益处、对财产税影响的评估。

（Radio-Canada）