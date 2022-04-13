萨斯喀彻温省和曼尼托巴省遭遇 “历史性” 暴风雪

星期三（ 4 月 13 日），萨斯喀彻温省和曼尼托巴省的部分地区下大雪，一场冬季暴风雪在穿过平原省份，并进入安大略省西北部。

加拿大环境部表示，萨斯喀彻温省东南部和曼尼托巴省南部的暴风雪天气，包括降雪和强风，在周三的白天会加剧。

在曼尼托巴省, 根据环境部的数据，全省周三的平均降雪量为 30 -50 厘米, 温尼伯市预计会降雪 30 至 40 厘米，红河谷 (Red River Valley) 西部 40 至 60 厘米。

2022年 4 月 13日: 温尼伯市的道路被雪覆盖. 照片：Radio-Canada / Jeff Stapleton

预计在这些地区，公路的路况会不断恶化。

加拿大环境部告诫开车的人，由于积雪和能见度低，萨斯喀彻温省东南部和曼尼托巴省南部的道路可能会变得相当危险，人们应尽可能避免外出旅行。

安大略省

加拿大环境部对安大略省的许多地区也发布了冬季风暴警告。

根据加拿大环境部的预测，安大略省西北部的部分地区，包括 Kenora、Dryden、Sioux Lookout、Red Lake 和 Fort Frances，预计本周将有 25 至 60 厘米的降雪。 照片：CBC/Gord Ellis

在安大略省西北部，包括肯诺拉（Kenora）在内，风雪在不断加剧。

警方强烈建议人们不要出行，并警告那些外出旅行的人，如果他们被困或需要帮助，救援人员可能无法快速抵达来帮助他们。

加拿大环境与气候变化预警气象学家 Natalie Hasell 建议，人们应该在今后的几天内考虑在家远程工作。

（CBC，Radio-Canada）