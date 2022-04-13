乌克兰战争：加拿大外长与中国外长最近进行了讨论

梅兰妮·乔利告诉加通社，她上周在与中国外交部长王毅的电话交谈中传达了这一信息.

印太 战略

加拿大外交部长梅兰妮·乔利本周在东南亚访问, 包括前往印度尼西亚和越南，她此行的目标是：按照自由党政府的承诺, 公布加拿大长期的印太战略。

印太 这个标签是涉及亚太地区的政策和行动的外交简写，这些政策和行动试图将中国排除在外，以对抗中国在整个地区的巨大影响力。

梅兰妮·乔利本周在印度尼西亚接受采访时表示，我们相信中国有机会确保其在结束战争方面发挥建设性作用。

加中关系

中国外交部长王毅 照片：Reuters / CHINA DAILY

上周二 （4 月 5 日），加拿大外长梅兰妮·乔利（Melanie Joly）和中国外长王毅进行了通话，这是自 2021 年 9 月康明凯 （Michael Kovrig）和斯帕沃尔 （Michael Spavor）获释以来，加中两国外长首次直接通话。

2018 年，加拿大在温哥华市根据美国的引渡令逮捕了中国华为公司的首席财务官孟晚舟。

之后，两名加拿大 麦克 在中国被逮捕，并被拘留了近三年。

直到美国司法部撤回了引渡请求，此案才得以解决，孟晚舟返回了中国，两名 麦克 也几乎在同一时间返回了加拿大。

（Radio-Canada）