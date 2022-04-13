随着北约加强防御，加拿大更多军人抵达拉脱维亚

加拿大特遣队

在拉脱维亚的阿达齐营地 （ Camp Adazi），目前驻有大约 700 名加拿大士兵，这是一个西方联盟的军事基地和训练场，位于拉脱维亚首都里加（Riga）外 25 公里的地方。

上个月，由 120 名士兵组成的一个炮兵连从魁北克省抵达这里，进一步增加了加拿大在拉脱维亚的军人人数。

鉴于安全威胁加剧，加拿大正在无限期延长其在拉脱维亚的任务。

本周一，加拿大广播公司新闻部记者前往了这个军事基地，看到数十名加拿大士兵正在参加军事训练，士兵们在练习射击，并在城市街道、建筑物内等城市环境中模拟战斗。

4 月 11 日，来自魁北克 CFB Valcartier 的第五炮兵团的士兵在拉脱维亚的阿达齐基地参加武器训练。 照片： CBC / Corinne Seminoff

加拿大在拉脱维亚的特遣队人数最多，但还有来自 10 个其他北约成员国的军人驻扎在那里，人数总共大约 800 人，其中包括来自捷克共和国、西班牙和斯洛伐克的士兵。

拉脱维亚新部署的加拿大凤凰战斗群(Phoenix battle group ) 的指挥官 Major Anne Pham 说： 我们来到这里，为乌克兰正在演变的局势做出贡献，对我们来说意义重大。

拉脱维亚新部署的加拿大凤凰战斗群(Phoenix battle group )的指挥官 Major Anne Pham 照片：CBC / Corinne Seminoff

上个月，拉脱维亚国防部长阿蒂斯·帕布里克斯（Artis Pabriks）在渥太华与加拿大国防部长安妮塔·阿南德（Anita Anand）进行了会晤，讨论安全和双边合作。

在这一会晤的几周前，加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau ）参观了拉脱维亚的这个军事基地，他在那里正式宣布，加拿大将把在拉脱维亚的任务延长到 2023 年原定的期限之后。

（CBC）