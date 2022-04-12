【专访】范琪伟老师和她的种子教室：本来是想喝一杯牛奶，结果养了一头牛

疫情前，温哥华的范琪伟老师有一个颇具规模的中文和法文教学中心，“种子文创”。

它共有四间教室，有几位合作的老师和员工，并正打算扩展自己的学校规模。

2020年三月，新冠疫情突然爆发，整个社会停摆。她的教学计划也戛然而止，不得不面对长达两年的起起伏伏。

两年过去，她已经把学校搬到一个比较小的空间，而且很庆幸，学校还在，学生不仅没有流失，反而在增多。

在Kingsway大街新的 种子文创，Seed Projects 空间，范琪伟老师接受了加广中文的采访，讲述这两年的艰辛转变，和她对海外中文教学的独特经验。

种子文创教室。 照片：Radio-Canada / Yan Liang / RCI

随着疫情迅速做出调整

现在聊起疫情爆发初期的状况，范琪伟表示，紧急状况下，考验你是否能迅速做出改变来 自救 ，确定如何转型。

整个疫情期，教育工作者面临很大挑战，无论年龄和对科技的熟悉度，必须学习新科技新技能，包括如何使用各种软件，以适应变化。

范琪伟当机立断，从2020年从三月到六月社会封闭的三个月时间里里，已经把所有教学内容和材料转为线上。

然后，她从年纪大一些的中学生开始，逐步恢复了教学。

她个人始终认为，对年幼的孩子，过早长时间上网课不是最好的选择 —— 对他们成长的影响可能要过相当长的一段时间才能显现。

此外，维持幼儿的注意力非常困难，她笑称自己“每一堂课下来都觉得没了半条命”。

也是在这样的状况下，她开始重新寻找教学空间，以便有空间把教学改为一半在线上，一半在线下。

目前，她的 种子文创 既是教室也是个人工作室，包括了中文和艺术手作等。

她顺便感谢了加拿大政府在疫情期给予小企业的帮助，递交申请不到三星期，政府的资助就到账了，帮助她闯过了经济困难迷茫期。

范琪伟认为，教授中文、绘画、文化历史就是为了播下一颗爱中文的种子。 照片：Radio-Canada / Yan Liang / RCI

播撒爱中文的 种子

范琪伟的 种子文创 空间不大，布置得简单温馨。

因为学生有些来自中国大陆，有些来自港台，她的教学也分为简体中文和繁体中文两部分，教室墙壁上贴着拼音和注音的学习海报。

范琪伟在台湾出生，大学主修传媒，曾在台湾与加拿大的多个媒体工作多年。

在儿子Lucas和女儿Sasha出生之后，她决心转换事业轨道，从媒体转为中文教学。

她希望自己的中文教学可以把文字、文化、和历史之美播撒在孩子们的心中，而不是单纯以识得多少个汉字，考过中文多少级为目标，而这要求教师更有创意和点子。

我发现，教育有趣的地方是，不是你当下会发现它的作用，这个种子可能在十年后发芽 —— 种子文创的名字寓意也在于此。我是在播一颗种子，什么时候发芽不知道的。你要不断灌溉和经营，不能拔苗助长，也不能任其荒废。 引自 范琪伟

她以自己的孩子为例。Lucas一直跟着她学习中文。但是是直到十年级前后，孩子才在学校中国历史学习中，感受到了当年学习中文的作用。

而在给幼儿期孩子讲授中文的时候，范玮琪自创了一套水彩画的方式 —— 把汉字和图画结合在了一起。

她介绍说，这得益于从小喜欢绘画 —— 大学选择专业时，曾在媒体和设计之间犹豫过。

她让小孩子们观察色彩的变化，诱发孩子们对中文的直觉和喜爱，让孩子来发掘中文的起源 —— 因为中文是象形文字，看图画，来体会造字的过程。

种子文创教师范琪伟和学生做的圣诞手工。 照片：Radio-Canada / Rachel Fan/Facebook

最重要：培养学习的兴趣

许多华裔家长抱怨自己的孩子学习中文不积极也不自觉。

范琪伟老师在采访中反复强调的一点是，孩子是第一位的。她非常看重每个孩子的特质，启发孩子们学习的愿望，目的就是长期保持孩子学习中文的兴趣。

她说，最近自己开始做读书会，希望让更多的家长了解这一点，在适当的时候，你需要把学习的选择权交给孩子 ——因为强迫的学习效果只会适得其反。

作为老师，她尝试了很多的方式，让中文教学变得有趣，甚至是主要 抓住了有趣这个部分 ，教学的原则是让语言活起来。

我认为，我走了一个很不同的路，它无法用每个月的营收来考量。我觉得，我需要一个社区，由认同这个教学理念的人组成。这个过程很像是，你很想喝一杯牛奶，但最后你养了一头牛。非常有趣。 引自 范琪伟

种子文创已经十年了，范琪伟发现，如果家长关注词汇量，就不会让孩子在她这里待太久，而需要有相同的理念家长才会认同她的方式。

种子文创的中文教学课本。 照片：Radio-Canada / Yan Liang / RCI

范琪伟喜欢在脸书上记录自己的生活和感受，包括两个孩子成长的点滴。

疫情开始后，她定期做瑜伽，到大自然中散步，在生意以及自己的兴趣爱好，比如读书、做自媒体之间保持平衡。

她开始以读书会的形式与家长分享教学中的经验体会。

闲暇时，她还会和先生以及孩子们一起做菜做糕点。