美国 3 月的年通胀率跃升到 8.5%

加拿大广播公司报道说，美国的通货膨胀率正以 40 多年来最快的速度飙升，食品、汽油、住房和其他必需品的成本上升对消费者构成压力，并抹去了许多人获得的加薪。

美国劳工部周二（4月12日）表示，3 月份消费者价格指数比 12 个月前上涨了 8.5%，这是自 1981 年 12 月以来最大的同比涨幅。

美国 2 月份的年通胀率是 7.9%。

供应链瓶颈、强劲的消费者需求以及俄罗斯对乌克兰的战争加剧了对全球食品和能源市场的冲击，推高了价格。

加拿大、美国的生活成本在持续上升。 照片：iStock / MesquitaFMS

最大单月增幅

美国 3 月份的通货膨胀率比 2 月份的水平增加了 1.2%。

这是自 2005 年以来的最大单月增幅，比 2 月的月增幅 0.8% 有所上升。

这一令人瞠目结舌的数字，有可能导致美联储在下个月加速加息。

在美国和加拿大，过去 40 年来通货膨胀基本上得到控制，随着经济在疫情中强力反弹，美国、加拿大和世界各地的通货膨胀都在加速。

在政府投入巨资和超低利率的推动下，经济复苏让企业措手不及，迫使他们争先恐后地满足不断增长的客户需求。

工厂、港口和货场难以跟上步伐，导致长期的运输延误和价格飙升。

不过，也有一些经济学家开始认为，3 月可能是通胀的最高位，从现在开始，这个数字将开始缓慢下降。

加拿大帝国商业银行 CIBC 的经济学家 Katherine Judge 表示： 3 月可能是通胀的高峰，因为从 4 月开始，价格指数将与去年同期的一些数据差不多，而且汽油的价格最近有所回落。

（CBC， Radio-Canada）