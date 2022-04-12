魁北克省 COVID-19 住院人数急剧增加

星期二（4 月 12 日），魁省有1,938名患者因 COVID-19 病毒住院，在这些患者中，有 67 人在重症监护室，比本周一减少了 2 人。

魁北克卫生和社会服务部 (MSSS) 报告说，在过去 24 小时内有 294 人入院和 149 人出院。

根据魁北克省公共卫生研究所 （Institut national de santé publique du Québec， INSPQ）的统计，感染 Omicron 变体的人的平均住院时间为六天。

在魁北克省，感染 Omicron 变体的人平均住院时间为六天。 照片：La Presse canadienne / Nathan Denette

新增 2,596 例

星期二，魁北克省新增病例 2,596 例，使累计感染总数达到 1,003,491 例。

但新增病例数并不一定代表实际情况，因为现在 Covid PCR 检测仅限于优先群体。

星期二的新增死亡病例为 35 例，使魁北克省死于 COVID-19 的总人数达到 14,579 人。

自去年 12 月初第五波疫情开始以来，已有至少 2,929 名魁北克人死于冠状病毒。

（Radio-Canada）