加拿大训练了与极右翼有联系的乌克兰亚速营成员

根据加拿大广播公司 Radio-Canada 所分析的文件，以与极右翼有联系而闻名的亚速营 - Azov Battalion 的士兵从加拿大的军队训练中受益。

亚速营 - Azov

加拿大广播公司报道说，亚速营由臭名昭著的新纳粹分子创立，2014 年以其对抗亲俄分离主义的武力而闻名，尤其是在马里乌波尔 （Mariupol）市。

目前亚速营仍在马里乌波尔战斗。随着俄罗斯军队在乌克兰南部和东部的重新部署，亚速营可能在今后的战斗中起核心作用。

俄罗斯总统普京（ Vladimir Poutine ）在俄罗斯入侵乌克兰时宣称要使乌克兰脱纳粹化时，他特别指的是这个有争议的亚速营。

尽管该营的成员自并入乌克兰国民警卫队 (GNU) 以来已经多样化，但它仍然与极右翼保持联系。

照片显示有亚速营士兵接受了加拿大军队的培训

正是由于这些法西斯从属关系，渥太华自 2015 年以来一直在反复重申，加拿大武装部队 (CAF) 将永远不会或已经向该营或附属部队提供培训或支持。

然而，在乌克兰西部的乌克兰 GNU 国民警卫队 Zolochiv 训练中心拍摄的照片显示的情况却并非如此。

照片显示，加拿大武装部队CAF 确实为 2020 年亚速营士兵的训练做了贡献，以至于该部队现在还在以能够按照西方标准训练自己的士兵而自豪。

在2020 年 11 月 20 日在乌克兰国民警卫队社交网络上发布的两张照片中，可以看到两名士兵在参加加拿大军队提供的训练时，穿着亚速营的制服，制服徽章上有亚速营的标志，这一符合让人想起 Wolfsangel （狼之钩），这是纳粹几个部门的标志。

在加拿大武装部队拍摄的这张训练照片中，可以看到一名乌克兰军人的军服上有亚速营的徽章 照片：Avr Melissa Gloude, Forces armées canadiennes. Photomontage : Charlie Debons, Radio-Canada

专门研究乌克兰极右翼的记者奥列克西·库兹门科（Oleksiy Kuzmenko）称，这些徽章的存在强烈表明，亚速营接受了加拿大的军事训练。

他说，这一证据表明，加拿大军方没有建立机制来阻止这个极右翼军事组织获得西方向军队和安全部队提供的援助。

国家东方语言与文明研究所 (National Institute of Oriental Languages ​​and Civilizations (INALCO) 的专门研究乌克兰、极右翼和乌克兰民族主义的专家 Adrien Nonjon 也在照片中认出了这个标志。

他说，我可以绝对肯定地向你保证，这是亚速营的徽章。该团以精锐部队的形象出现，并试图将这种自我超越的模式灌输给其战士。也就是说，人们也可以想象佩戴这个徽章的人是该军团的前成员。

乌克兰国民警卫队成员于 2021 年 1 月 22 日接受加拿大军人的培训。 照片：Avr Melissa Gloude, Forces armées canadiennes

（Radio-Canada）