安大略省在第六波疫情中，省卫生官 “强烈建议” 人们戴口罩

在一个月的沉默后，安大略省首席公共卫生官 Kieran Moore 承认，安省目前正在经历第六波 COVID-19 疫情。

在周一的新闻发布会上，Kieran Moore 医生还 强烈建议人们继续在所有室内公共场所佩戴合适的三层口罩或使用医用口罩 。

鉴于 BA.2 子变体的高传播性，他预计在接下来的六到八周内传播风险会增加，第六波疫情可能要持续到 5 月中旬或月底。

安大略省首席公共卫生官 Kieran Moore 承认，安省正在第六波 COVID-19 疫情中。 照片：La Presse canadienne / Nathan Denette

Kieran Moore 医生说，根据现有数据，对于没有充分免疫的人来说，他们感染后入院的可能性是完全接种疫苗者的 4 倍，最终进入重症监护室的可能性是后者的 6 倍之多。

考虑到目前的预测，他把在公共交通工具上，以及在长期护理机构和其他医疗机构戴口罩的规定延长到原计划的截止日期 4 月 27 日之后。

此外，Kieran Moore 医生提醒说，感染新冠病毒的人应在隔离结束后佩戴口罩五天，并避免在此期间与易感人群接触。

沉默 受抨击

安大略省首席卫生官还为自己最近几周的 沉默 进行了辩护，他说：如果我有新消息，我会出来宣布。

反对党指责安省省长道格·福特（Doug Ford）在六月省选举前对 Kieran Moore 医生进行了 禁声 ， 但福特办公室反驳说，是卫生官决定不再定期发布有关大流行的最新消息的。

最近一个月来，虽然安大略省的 COVID 病例和住院人数激增，但 Kieran Moore 医生一直拒绝所有媒体的采访请求。

许多专家表示，安省正处于第六波疫情中。

根据安大略省 COVID-19 科学咨询小组的数据，安大略省目前每天有 100,000 至 120,000 例新感染病例。

(Radio-Canada)