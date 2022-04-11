加拿大龙虾的售价暴涨, 创下历史新高

新斯科舍省活龙虾出口商 - Tangier Lobster 公司的总经理斯图尔 特拉蒙特 ( Stewart Lamont) 说，我们的龙虾现在成了 黄金龙虾 , 价格达到了商业售价的最高。

加拿大的龙虾售价达到历史新高. 照片：iStock

疫情开始时下跌, 之后反弹

当大流行来袭时，出口行业和餐饮业对龙虾的需求急剧下降。

龙虾的到岸价格 — 渔民卖给码头买家的价格 — 曾一度跌至每磅 4 加元。

然而，销售随后从第一波 COVID-19 疫情中反弹。

去年, 加拿大龙虾的出口价值达到惊人的 32.6 亿加元，打破了 2019 年创下的 25.9 亿加元的纪录。

亚洲市场需求大

自大流行开始以来，随着许多消费者被迫省钱，长期以来被认为是用于特殊场合奢侈食品的龙虾已成为美国的畅销食品.

此外，芬迪湾近海渔民协会的主席科林·斯普劳尔 (Colin Sproul) 表示，亚洲对加拿大龙虾的需求是无限的, 这是一种高质量海产品，我们与亚洲有良好的业务关系。

中国消费者对龙虾需求很大. 照片：Reuters / Jason Lee

这种强劲的需求，加上冬季渔获量减少，导致龙虾的消费价格一度飙升至每磅 19.50 加元的高位。

这个星期, 龙虾的消费价格已跌至 14.50 加元左右，并可能进一步下跌。

斯图尔特·拉蒙特说，未来几周加拿大大西洋几个龙虾渔场的开放将会增加供应，这应该会对价格产生抑制作用。