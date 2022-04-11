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查尔斯王子和康沃尔公爵夫人卡米拉将于 5 月访问加拿大
查尔斯王子和康沃尔公爵夫人卡米拉将于 5 月访问加拿大，这是今年英国女王伊丽莎白二世白金禧（Platinum Jubilee）庆祝活动的一部分。
2022 年 2 月 6 日，英国女王伊丽莎白二世迎来登基 70 周年，英国王室随之展开了一系列庆祝活动。
克拉伦斯宫发布的新闻稿称，威尔士亲王和康沃尔公爵夫人到访加拿大期间将前往纽芬兰省、首都渥太华市以及西北地区。
新闻发布书说，有关这次旅行的更多细节将在稍后时间公布。
加拿大总理贾斯汀·特鲁多表示，他期待着下个月欢迎这对王室夫妇。
特鲁多在一份声明中说：
他们将有绝佳的机会亲眼目睹加拿大人的多样性和善良，以及我们丰富的自然景观的美丽，这些让我们自豪地称我们的国家为家。
加拿大总督玛丽·西蒙也发表了一份声明，称期待着欢迎这对王室夫妇。
她在声明中说：
这次访问是我们展示国家发展、多元化和包容性社会以及土著社区复原力的机会。
查尔斯王子和夫人卡米拉上一次访问加拿大是在 2017 年加拿大联邦成立 150 周年 （新窗口）期间，他们在渥太华、 Iqaluit 和安大略省特伦顿的军事基地进行了停留。
加拿大之行紧接有争议的加勒比之旅
在此之前，威廉王子和剑桥公爵夫人凯特于 3 月访问了伯利兹、牙买加和巴哈马，以加强英国与这些国家之间的关系。
相反，这次旅行引起了抗议和公众对奴隶制赔偿的要求，而且牙买加总理安德鲁·霍尔内斯（Andrew Holness）在这对王室夫妇到访期间宣布了一个让人意外的消息，即牙买加计划断绝与英国王室的关系，成为共和国。
这样一来，牙买加将成为近年来第二个与英国王室断绝关系的加勒比国家，巴巴多斯于 2021 年采取了这一行动。
2021 年 11 月 30 日，加勒比海岛国巴巴多斯正式废除了君主立宪制，成为全世界最年轻的共和国，英国女王伊丽莎白二世从此不再是其国家元首。
相关报道：
加拿大是英联邦国家, 国家元首是英国女王伊丽莎白二世.
多年来, 在加拿大也有主张废除君主立宪制的呼声, 而且每次在有英国王室成员来访时这一呼吁就更为强烈。
（CBC）