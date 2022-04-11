查尔斯王子和康沃尔公爵夫人卡米拉将于 5 月访问加拿大

2022 年 2 月 6 日，英国女王伊丽莎白二世迎来登基 70 周年，英国王室随之展开了一系列庆祝活动。

克拉伦斯宫发布的新闻稿称，威尔士亲王和康沃尔公爵夫人到访加拿大期间将前往纽芬兰省、首都渥太华市以及西北地区。

新闻发布书说，有关这次旅行的更多细节将在稍后时间公布。

查尔斯王子在 2017 年访问加拿大期间，在渥太华市的里多大厅与加拿大总理贾斯汀·特鲁多会晤。 照片：Reuters / Chris Wattie

加拿大总理贾斯汀·特鲁多表示，他期待着下个月欢迎这对王室夫妇。

特鲁多在一份声明中说： 他们将有绝佳的机会亲眼目睹加拿大人的多样性和善良，以及我们丰富的自然景观的美丽，这些让我们自豪地称我们的国家为家。

加拿大总督玛丽·西蒙也发表了一份声明，称期待着欢迎这对王室夫妇。

她在声明中说： 这次访问是我们展示国家发展、多元化和包容性社会以及土著社区复原力的机会。

查尔斯王子和夫人卡米拉上一次访问加拿大是在 2017 年加拿大联邦成立 150 周年 （新窗口）期间，他们在渥太华、 Iqaluit 和安大略省特伦顿的军事基地进行了停留。

2017 年 7 月 1 日: 查尔斯王子和康沃尔公爵夫人卡米拉在渥太华议会山参加庆祝加拿大国庆 150 周年的活动。 照片：Reuters / Blair Gable

加拿大之行紧接有争议的加勒比之旅

在此之前，威廉王子和剑桥公爵夫人凯特于 3 月访问了伯利兹、牙买加和巴哈马，以加强英国与这些国家之间的关系。

相反，这次旅行引起了抗议和公众对奴隶制赔偿的要求，而且牙买加总理安德鲁·霍尔内斯（Andrew Holness）在这对王室夫妇到访期间宣布了一个让人意外的消息，即牙买加计划断绝与英国王室的关系，成为共和国。

2022 年 3 月 23日: 在加勒比海白金禧英国王室之旅的第 5 天，牙买加总理安德鲁·霍尔内斯和夫人朱丽叶·霍尔内斯在牙买加金斯敦与威廉王子和剑桥公爵夫人凯瑟琳合影 . 照片：Reuters / Jane Barlow/Pool

这样一来，牙买加将成为近年来第二个与英国王室断绝关系的加勒比国家，巴巴多斯于 2021 年采取了这一行动。

2021 年 11 月 30 日，加勒比海岛国巴巴多斯正式废除了君主立宪制，成为全世界最年轻的共和国，英国女王伊丽莎白二世从此不再是其国家元首。

加拿大是英联邦国家, 国家元首是英国女王伊丽莎白二世.

多年来, 在加拿大也有主张废除君主立宪制的呼声, 而且每次在有英国王室成员来访时这一呼吁就更为强烈。

（CBC）