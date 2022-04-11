加拿大针对俄罗斯国防工业实施新制裁。

加拿大外交部长梅兰妮·乔利（Melanie Joly）表示，新的制裁措施对俄罗斯国防领域的 33 个实体施加了限制。

她说，这些组织直接或间接地向俄罗斯军队提供了支持，因此成为俄罗斯总统普京在乌克兰战争中的同谋。

加拿大外交部长梅兰妮·乔利（Melanie Joly） 照片：La Presse canadienne / Adrian Wyld

新一轮制裁对包括莫斯科物理技术研究所（Moscow Institute of Physics and Technology）、Integral SPB 和 Shipyard Vympel JSC 在内的实体实施资产冻结和禁令。

继俄罗斯于 2 月 24 日入侵乌克兰后，加拿大对俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯的 700 多个个人和实体实施了制裁。

加拿大誓言 坚定不移地支持乌克兰

自 2014 年俄罗斯吞并克里米亚以来，加拿大已对 1100 多个个人和实体实施制裁。

加拿大发誓坚定不移地支持乌克兰 照片：Associated Press / Andrew Marienko

加拿大外交部长梅兰妮·乔利在一份声明中说：

加拿大一直并将永远支持乌克兰，今天的措施是我们坚定支持乌克兰及其人民的最新证明。 引自 加拿大外交部长梅兰妮·乔利（Melanie Joly）

声明说： 我们将继续支持为自由而战的勇敢的男女们，我们要求追究那些应对暴行负责的人的责任。

（CBC）