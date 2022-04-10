【专访】出版人琳达·里斯推出在线文学杂志FONT：“寻找魁北克少数族裔英文创作新秀”

加拿大蒙特利尔的琳达·里斯出版社（Linda Leith Publishing, LLP）推出了一份在线文学杂志FONT （新窗口）。

去年11月，FONT第一期上线，发表了蒙特利尔11位黑人年轻作家的作品。

之后陆续出版了东城（East Townships)专集，剧作家专辑，下圣劳伦斯河专辑。最新一期的主题则是魁北克城Imagination 文学节专辑。

本周，琳达·里斯接受了加广中文台的采访，详细介绍了FONT的缘起、初衷、与期待。

她很兴奋地表示，这个网络杂志已经受到很多关注。事实证明，这是个好主意，作为出版人，感到很骄傲。

FONT是专门出版和展示魁北克不同地区的新秀作家以及其他文学形式创作者的英文作品，尤其是少数族裔、边缘社区的个人与团体 —— 而这些人通常无法得到关注的全体，而且缺少展示的平台。 引自 琳达·里斯

重新定义了文学

打开这本 杂志 ，会发现它的设计新颖大胆，有多媒体的互动，反映文学的新景观。内容上包括了小说、散文、诗歌、个人故事、表演等多则种类型。

琳达·里斯女士表示，这份网络杂志的强调的三个重点，一是新秀作家、艺术家；再有就是英文写作；而且他们来自少数族裔与边缘社区。

值得一提的是，FONT组稿的方式是与不同社区机构合作，比如首期推出的黑人年轻作家系列，就是与蒙特利尔的 黑人社区资源中心，Black Community Resource Centre (BCRC) 合作。

琳达.里斯相信，如果你不了解社区，你就无法了解这些年轻作家。下周三，琳达.里斯（LLP）出版社将在蒙特利尔Afro Museum举行FONT的正式发布会 （新窗口）。

这场发布会也是在庆祝蒙特利尔的黑人文学写作。

琳达里斯出版社会重版了Mairuth Sarsfield 的经典作品《生活没有水晶阶梯，No Crystal Stair》 （新窗口），讲述了蒙特利尔小勃艮第区早期黑人生活的艰难。

FONT发布会将在4月13日于Afro Museum举行，同时推介经典作品“No Crystal Stair"。 照片：Radio-Canada / Afro Museum

关于琳达.里斯

加拿大魁北克知名出版人、作家。

她出生于爱尔兰，毕业于麦吉尔大学，曾在巴黎求学，于伦敦大学完成了博士学位。

琳达.里斯最新作品《The Girl from Dream City》。 照片：Radio-Canada

10年前，她成立了琳达·里斯出版社（LLP） （新窗口），以出版英文、法语、以及翻译作品著称。

她著作等身，作品包括了最新出版的自传《The Girl from Dream City》，《Marrying Hungary》（2008），以及以中国作为背景的小说《The Dearest Lake》（2007）

2012 年，她因 对加拿大的贡献 被授予 女王钻禧勋章 ，并于 2020 年被授予加拿大勋章。

她曾出版多部魁北克华裔作家的翻译作品，包括中国作家薛忆沩小说《白求恩的孩子们》，以及来自台湾的作家赖志颖的小说集《Home Sickness》。

她还是蒙特利尔著名的 蓝色都市文学节，Blue Met 创办人。在她担任文学节主席期间，曾经邀请华裔作家哈金、上海女作家于是等到访。

寻找华裔英文创作新秀

琳达.里斯希望FONT能够接续发掘魁北克少数族裔社区的英文创作者，比如原住民社区、亚裔社区等。

换句话说，FONT也在寻找华裔社区有才华的英文新作者。

她说，FONT会收到一些华裔作者的稿件，但是，数量不够多，希望能与华裔社区机构有进一步的合作。

作为法语省份，魁北克作家相当大部分是以法语写作，但使用英文的作家需要一个平台。

希望能够连接魁北克原本可能独自孤单写作的英文作家。 引自 琳达.里斯

琳达·里斯介绍，这正是她当时创立FONT的初衷。一年前，她设想可以设立网络杂志，因为社区需要这样一个杂志。

恰巧，最近几年，加拿大艺术委员会（Canada Council for Arts）推出不少项目鼓励艺术数码平台。她于是递交计划，承诺出版一个线上文学月刊。

去年七月，加拿大艺术委员会通过了这个项目，并慷慨地提供了10万元一次性资金。

琳达·里斯随后聘请本地年轻诗人Rachel McCrum为杂志编辑。

之后，她请到了专业公司House9设计了网站。

关于FONT： FONT的字面意思是字形、字体的意思。 FONT杂志编辑、年轻诗人Rachel McCrum在第一期前言中表示：字体是来源、是源泉、是基础。字体是样貌、是平台、是容器。 FONT旨在以多种方式支持魁北克的作家发展。

2016年，琳达.里斯（右一）在一次活动中与读者交谈。 照片：Radio-Canada / Linda Leith Facebook

面对更大的挑战

加拿大艺术委员会的10万资助，主要用于FONT杂志这一年的运作，比如支付作者与编辑的稿费等。

琳达.里斯称，在网络时代，她希望年轻写作者能够品尝一个专业写作者起步的滋味：他们的作品是有稿费的，学习如何与文学编辑合作，讨论作品达到出版的标准。然后，需要配合宣传推广自己的作品，甚至给出版社稿费收据等—— 这些都是一个学习的过程。

她表示，FONT也面临进一步的挑战，就是如何能够持续下去，因为加拿大艺术委员会的资助已经结束。目前，正在寻找新的资助和合作伙伴。

琳达.里斯也介绍，疫情发生以来，文学艺术领域受到了很大冲击，书店与发行商都曾关闭，而损失需要出版社来承担。

同时，出版社作者与读者的面对面活动也已经停止两年了，尽管有高质量的线上聚会，但从图书销售的角度，还是无法与现场活动相比。

当下，独立出版社能坚持过疫情已经不易，而能够在困境中发布新的杂志，令人很受鼓舞。

对此，琳达.里斯称赞加拿大艺术委员会，认为他们已经做到了最好，拨款支持出版、戏剧剧场等艺术领域，希望留住艺术家们。当然，距离出版界完全恢复还需要一些时间。