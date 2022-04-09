加拿大将包机帮助乌克兰难民来加拿大，并提供六周生活费。

与他共同召开新闻发布会的联邦移民部长弗雷泽（Sean Fraser）说，乌克兰难民在到达后如果生活有困难，将可以领取六周的生活补助，每周500加元。政府也将向无处可去的乌克兰人提供两周的酒店住宿。

不过，绝大部分选择加拿大的乌克兰难民应有亲友接待。目前加拿大人口中有一百多万乌克兰移民及后裔。

另外，乌克兰学龄儿童可以进入加拿大公立学校上学。曼尼托巴省的英乌双语学校已经在为迎接这些难民儿童做准备。

加拿大政府为乌克兰难民设立了特别入境许可，过去几周里已批准三万多人的申请，其中一万多人已经抵达。他们可以在加拿大居留三年。

加拿大为乌克兰增拨1亿加元人道援助

加拿大总理特鲁多星期六在一次由他和欧盟执委会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）共同主持的视频国际会议上说，加拿大将通过人道援助组织提供1亿加元资金，以缓解乌克兰难民危机和人道危机。冯德莱恩宣布，欧洲执委会将向乌克兰和周边接收乌克兰难民的国家提供10亿欧元。与会者承诺提供的援助总额相当于124亿加元。

加拿大政府本周提交的财政预算报告已拨出5亿加元用于向乌克兰提供军事援助。

英国首相约翰逊突访基辅

英国首相约翰逊与乌克兰总统泽连斯基会面。 照片：Facebook

英国首相约翰逊星期六突访基辅，与乌克兰总统泽连斯基会面。与此前冯德莱恩、奥地利总理内哈默（Karl Nehammer) 等政要的访问不同的是，约翰逊的基辅之行此前没有对外宣布。

在约翰逊和泽连斯基会面后，英国政府宣布，在此前的1亿英镑军事装备之外，再向乌克兰提供120辆装甲车和新型反舰导弹系统。约翰逊表示，他这次访问是为了表示英国对乌克兰人民抵抗野蛮侵略的坚定支持。

（CBC, CP, adaptation en chinois par Wei Wu）