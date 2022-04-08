乌克兰一火车站遭火箭弹袭击，50人死亡；斯洛伐克向乌克兰提供地对空导弹

现场遍地是死伤者和散落的行李，火车站外有四辆车起火。一块比较大的火箭弹碎片上还能看得出俄文字样 为了我们的孩子 。

俄罗斯媒体ANNA新闻社先是在社交网站上发帖说，俄军成功袭击了一列乌克兰军用列车，但在发现击中的不是军列后迅速删帖，并称发射火箭弹的是乌克兰军队。俄罗斯国防部说，基辅政权策划了这次火箭弹袭击。

乌克兰政府几天来一直在催促乌东地区的民众迅速离开，并开通了十条撤离通道。乌克兰官员说，星期四有4600多人从这些通道离开。

欧盟执委会主席与欧盟外交与安全政策高级代表访问基辅和布查

欧盟执委会主席冯德来恩（Ursula von der Leyen）和欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）星期五访问基辅，并与乌克兰总统泽连斯基会面，重申欧盟的支持。

冯德莱恩在去基辅前先走访了布查。法医正在对集体墓穴中的尸体进行检查。冯德莱恩被眼前的景象震惊。她说，这里发生了人们无法想象的事，让我们看到了普京军队的残暴。

奥地利总理内哈默（Karl Nehammer)将在星期六访问基辅并与泽连斯基会面。

斯洛伐克已向乌克兰提供防空系统

斯洛伐克总理赫格（Edouard Herger）说，斯洛伐克已经向乌克兰提供了S-300地对空导弹系统。这是应泽连斯基要求对乌克兰正当防卫的支持。

英国首相约翰逊宣布说，英国将向乌克兰提供价值1.2亿欧元的军事装备，包括星光防空导弹和反坦克导弹。

加拿大政府在今年的财政预算中拨出5亿加元用于向乌克兰提供军事援助。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu)