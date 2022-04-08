【分析】孟晚舟、两名麦克事件后，加中外长首通话：为何分别强调乌克兰与台湾？

本周二（4月5日），加拿大外长梅兰妮·乔丽（Melanie Joly）和中国外长王毅进行了通话。这是自孟晚舟和“两名麦克”获释之后，加中两国高层领导人第一次直接对话。

正因为两国长久没有高层对话，其会谈内容引发媒体好奇。而从双方分别发表的外交简报来看，双方的关注焦点非常不同。

双方简报都提及了加中友好的历史，承诺会继续保持沟通。但加拿大提出，加拿大与世界都密切关注中国在乌克兰问题上行动 （新窗口）, 而

中国则强调其核心利益 （新窗口），称“如果台湾问题处理不好，中加关系就会遭受根本性损害”。

阿尔伯达大学中国研究所荣誉所长侯秉东教授（Professor Gordon Houlden）指出，双方的简报侧重不同，并不令人奇怪 —— 这是惯常的外交手法，尤其是双方有分歧的时候，都会反复提出对自己重要的议题。

他表示，我不担心分歧，我担心的是双方根本没有对话、沟通。加中关系在转好之前可能会更糟，但没有直接沟通，仅靠媒体喊话，会令我更加担心。

加拿大焦点：乌克兰危机

加拿大外交部发布的简报称，部长乔丽在会谈中强调，“所有国家都应该谴责普京非法、无端入侵乌克兰，这很明显违反了《联合国宪章》。 当下，民众生命危在旦夕，时间至关重要，她强调了人道主义努力的重要性。

西方指责中国政府至今没有谴责过俄国的行动，包括布查大屠杀曝光后，中国也只表示 深感震惊 ，需要就事件进行调查，希望双方克制。

中国官方曾指责美国是 乌克兰危机的始作俑者和最大推手 。本周三，中国外交部发言人赵立坚表示：俄乌冲突爆发以来，美国不断升级对俄罗斯单边制裁，并胁迫全世界选边站队。

周四，中国在联合国就暂停俄国联合国人权理事国决议的表决中，投下了反对票。

2020年2月，中国外长王毅与加拿大前外长尚普兰（ Philippe Champagne）在慕尼黑安全会议上见面。 照片：The Canadian Press / Sean Kilpatrick

加中关系问题专家、加中论坛顾问委员会成员玛格丽特·麦凯格-约翰斯顿（Margaret McCuaig-Johnston)分析说，乔丽的这番话非常重要，是在提醒中国，无论中国如何行动，世界将会做出判断，甚至可能采取行动。

2019年，加中关系专家玛格丽特·麦凯格-约翰斯顿女士在CBC接受访问。 照片：Radio-Canada / CBC

她认为，取决于中国在协助俄国上愿意走多远，中国如果继续帮助俄国规避制裁，很可能自己也成为制裁对象。而中国似乎是希望在这场危机中得到更大的市场以及增强与俄国的合作。

她举例说，福布斯最近报道，在西方一些主要无线电讯品牌以及5G供应商爱立信和诺基亚等在俄国受制裁后已经离开，中国电信业巨头华为进驻，希望能够填补这个空白，并因此成为这场危机 初步获益者 。

但在制裁中国上，西方国家也意识到，离开中国比离开俄国要困难，西方经济科技制造业上对中国的依赖更加深厚。这是个大问题。这也是为什么加拿大正在制定印度-太平洋战略，强调未来加拿大的市场与供应链更加多元，逐步搬离中国。 引自 麦凯格-约翰斯顿

侯秉东教授也表示，欧洲和北美目前已经达成统一战线了，尽管中国曾经非常努力希望分化这两方 —— 中国需要担心，继续支持俄国，会招致欧美制裁。

在中国外交部的简报中提及乌克兰事件时则表示，王毅与乔丽就乌克兰局势交换意见， 中方呼吁各方冷静理性思考，为和平创造机会，为谈判开辟前景 。

我个人认为，中国是少数几个对俄国有影响力的国家，如果中国真正做到中立，扮演调停斡旋的角色，那会带来很正面的效果，可能遏制俄国的进一步行动，但中国没有做到真正中立。 引自 侯秉东教授

阿尔伯达大学中国研究所荣誉所长侯秉东教授（Professor Gordon Houlden） 照片：Radio-Canada / submitted by Professor Houlden

但麦凯格-约翰斯顿女士对和平谈判并不抱希望，她认为，当前，乌克兰已经认清，俄国是利用和平谈判来进行军事重组，基本上谈判是浪费时间。乌克兰需要人道援助和更多武器。

中国焦点：台湾

中国外交部发布的简报中，强调了加拿大应该“积极客观看待中国”，应“坚持独立自主，排除不必要的外部干扰”

加中“尊重彼此核心利益，不给中加关系设置新的障碍。一个中国原则是中加关系的政治基础。希望加方在涉及中国核心利益的问题上，采取正确的态度和立场”。

侯秉东教授与麦凯格·约翰斯顿女士都认为，中国外长王毅强调台湾的主要原因是，加拿大正在制定的印度-太平洋战略。

最近这两年，加拿大多次强调，要团结和支持拥有共同价值观的盟友。而在加拿大新的印度太平洋战略中，台湾很可能是其中一部分。

玛格丽特.麦凯格-约翰斯顿表示，现在已经不是2016年了，自孟晚舟与两名麦克事件之后，加拿大民众对中国的好感度直线下降，加拿大人认为，台湾与加拿大分享共同的民主、自由理念，更加值得信赖。

她认为，中国在西方谈及乌克兰问题时，总时提到台湾，这表明，中国视台湾就如同俄国看待乌克兰。当然，台湾比乌克兰在军事上更加有所准备，因为他们对中国可能的入侵准备了几十年，有美国全力支持，也得到加拿大高层的支持。

她还特别提及，加拿大国际贸易部部长伍凤仪在一月份与台湾行政院政务委员邓振中视讯会谈，就 外国投资促进与保护协议，FIPA 开始探索性谈判，“加拿大和台湾之间的部长级会谈是几十年来第一次”，也可见加拿大在对台湾立场的转变。

最后，对于俄国入侵乌克兰的走向，侯秉东教授表示，看不到战事缓和的迹象，他个人非常担心，普京拒绝认输。俄国在军事上还有很多牌可打，如果是个有理性的领导人，可能会寻找一个台阶，但目前，针对普京和俄国的战争罪行调查展开，普京变得非常危险。

我非常担心，战争会持续很长时间，带来更多的灾难与痛苦。还有更加更加危险的一点，如果国家之间是因利益发生分歧，比如经济利益、政治利益、贸易，是可以通过谈判解决的。但如果是意识形态分歧，会更加难以弥补，比如说，是民主与极权/威权政治的分歧，弥合会更加困难。