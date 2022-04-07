住房，牙医，军费：加拿大2022年度“瘦身”财政预算

过去两年中，各种抗疫资助和补贴使联邦财政赤字急剧增加。弗里兰今天表示，随着疫情威胁的减弱，现在是政府在预算上回归谨慎、减少支出的时候了。

今后五年中，联邦政府计划增加的支出只有312亿加元，和过去两年相比，这确实算得上是一份 瘦身预算 。事实上，由于疫情相关支出的减少和原油价格的上升，加拿大2022-23年度的财政赤字预计为528亿加元，仅为去年的一半。弗里兰不无自豪地表示，千亿赤字的日子结束了。

加拿大政府希望在2026-27财政年度把债务与GDP的比例恢复到新冠疫情爆发前的水平，即41.5%左右。

为加拿大人买房提供支持

根据这份财政预算，今后五年中，加拿大政府将在住房上拨款101亿加元，占到新增支出总额的三分之一。加拿大住房的平均价格在今年2月份已经超过了80万加元。弗里兰说，太多加拿大人无力负担购房费用，政府将尽一切努力促使房地产市场变得更加公平。

首先，加拿大将禁止外国公民在加拿大购买非娱乐性住宅物业，禁令为期两年。政府希望用这项禁令来阻止大量外国资金涌入多伦多、温哥华等大城市的房地产市场。

对加拿大人，联邦政府将从明年开始推出 免税第一套住房储蓄账户 ，鼓励人们为买房储蓄。存进这个账户的钱（最高额为每年8000加元）可以免交个人所得税，取出时也免交投资收益税。

在2022年1月1日之后购买的第一套住房可享受的税额抵免被增加到1万加元。这意味着购房者最多可以拿到1500加元，减轻购房手续费造成的负担。

另外，为与老人或成年残疾人同住而扩建住宅的家庭将可以享受7500加元的 多代同堂装修税收抵免 。

房价高的重要原因之一是房源不足。联邦政府希望在未来十年把全国每年建造的20万套住房提高到40万套。拨给住房的101亿加元中，有40亿将用来建立一个 住房加速基金 ，为加速住房修建的市政当局提供财政支持。

鼓励使用零排放车辆，提供牙医保险

今后五年中，政府将为减少温室气体排放拨款40多亿加元，其中17亿加元将用于延续目前的零排放车辆项目，减少购买此类车辆的成本，并把项目范围首次扩大到货车、卡车和SUV。

新民主党与自由党政府在本月初达成一项 信任与支持协议 ，其条件之一是牙医保险。政府将在今后五年中拨款53亿加元，随后每年拨款17亿加元，建立全国性的牙医保险项目。相关细节还没有最后决定，但是12岁以下儿童可能从今年起就能享受这一保险。

俄罗斯入侵乌克兰带来的改变

加拿大在今后五年中增拨80亿加元军费，其中5亿加元将用来为乌克兰提供军事援助。

弗里兰说，2月24日是黑暗的一天，俄罗斯在这一天大举入侵乌克兰，改变了加拿大政府原定的预算计划。从二战的炮火灰烬里建立起来的国际秩序受到了迄今为止最大的威胁。乌克兰人必须获得胜利，因为他们不仅在保卫自己的家园，他们也在为民主而战。

（CBC News, John Paul Tasker, adaptation en chinois par Wei Wu)