联大暂停俄罗斯的人权理事会成员资格，中国等24个国家投反对票。

联合国人权理事会有47个席位，成员由联合国大会选举产生。俄罗斯是联合国史上第二个被暂停人权理事会席位的国家。第一个是非洲国家利比亚（2011年）。在布查大屠杀的照片和视频被公布后，美国驻联合国大使提出了将俄罗斯逐出人权理事会的提案。

联合国大会此前还通过了两个关于俄乌战争的决议，要求俄罗斯立刻撤出所有军队和保护平民。这两个决议的支持票都高于今天的投票结果。3月2日，谴责俄罗斯入侵乌克兰的决议获得141个国家的支持。中国投了弃权票。

在代表们今天投票前，乌克兰驻联合国大使吉斯里茨亚发表讲话，呼吁他们支持决议。他说，俄罗斯在乌克兰的暴行不仅是对人权的践踏，也是对国际和平与稳定的动摇。

俄罗斯代表库兹曼在发言中仍然称布查大屠杀是假新闻和乌克兰的自导自演。

同一天在布鲁塞尔，北约外长会议承诺向乌克兰人提供更多援助 以帮助他们保卫家园，击退侵略军。 七国集团外长则宣布停止在俄罗斯进行新的投资。

北约秘书长斯托尔滕贝格在会上警告说，俄乌战争可能持续数月甚至经年，因为普京并没有放弃控制整个乌克兰的目标，北约因此要做好长期支援乌克兰、加强防御和维持对俄制裁的准备。

（AP, adaptation en chinois par Wei Wu)