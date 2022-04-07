红裙与十字架：加拿大女摄影师作品获得世界新闻摄影年度照片大奖

去年5月份，两百多名儿童的遗骸在BC省坎卢浦斯的原住民寄宿学校旧址被发现。布莱肯从埃德蒙顿开车前往当地拍照。她在离目的地不远的一个土坡旁停下来，拍摄了落日余晖中的一列十字架。离她的镜头最近的十字架上挂着一条红裙，背后映衬着一抹彩虹。这张照片最早发表于《纽约时报》。

世界新闻评委会主席艾芬迪（Rena Effendi）说，这是一张能刻进你的记忆的照片，让人几乎能从中 听到寂静 。

几天前，罗马天主教皇方济各为加拿大原住民在天主教寄宿学校中遭受的虐待作出正式道歉。

世界新闻摄影比赛因其基金会设在荷兰又被称为荷赛。它是全世界最负盛名的新闻摄影奖，自1955年起开始举行。今年的比赛分为六个赛区，四个类别。除布莱肯获得的年度照片大奖外，其他三个奖项为系列照片，长期项目和自由形式。最后一类意在鼓励摄影艺术和其他艺术表现形式的融合。

今年的系列照片奖由来自澳大利亚的艾伯特（Matthew Abbott）获得，长期项目奖由来自巴西的阿尔梅达（Lalo de Almeida）获得，自由形式奖由厄瓜多尔摄影师罗梅洛（Isadora Romero）获得。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu)