- 主页
- 政治
- 联邦政治
加拿大国防预算将增加80亿加元
尽管加拿大财长弗里兰（Chrystia Freeland）要到星期四（4月7日）下午才会公布下一年的财政预算。但已有消息来源透露，加拿大国防预算将增加80亿加元。这超出了自由党政府过去的承诺，但是仍然没有达到北约所要求的占GDP2%的水平。
来自政府内部的消息来源说，国防部将用这笔新增资金更新军队设备，改造北美空防司令部，并为乌克兰购买武器。
乌克兰总统泽连斯基向加拿大政府提出的最主要的要求就是提供更多的武器。但是加拿大国防部长阿南德（Anita Anand）最近表示，可以捐赠的武器基本上已经送走。而北美空防司令部的雷达站已经接近使用寿命的终点。
尽管美国多年来一再呼吁，但是北约大部分成员国的国防预算没有达到GDP的2%。2021年，只有希腊（3.59%）、美国（3.57%）、波兰（2.34%）和英国（2.25%）达到了要求。加拿大的国防预算去年占GDP的1.36%，在所有北约成员国中名列第八。
俄罗斯对乌克兰的入侵给了北约各国一个刺激。连最坚持和平主义的德国也宣布要大幅度增加军费，达到北约标准。加拿大自然受到更大的压力。
但是要达到2%GDP的标准，加拿大必须每年增拨160亿加元军费。这将比计划中的联邦托幼服务项目耗资高两倍。
（CBC News，adaptation en chinois par Wei Wu)