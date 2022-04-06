银行，煤炭，普京的女儿：欧美宣布新一轮制裁俄罗斯的措施

英国将冻结俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank，为俄罗斯最大国有商业银行）在英国的资产，禁止英国企业及个人在俄罗斯投资；在今年年底以前停止进口俄罗斯煤炭和原油；禁止进口俄罗斯钢铁产品等。

美国将禁止俄罗斯联邦储蓄银行和阿尔法银行（Alfa Bank, 为俄罗斯最大民营银行）使用美国金融系统，并禁止美国企业及个人与这两家银行的业务往来。普京的两个女儿和俄罗斯外长拉夫罗夫的妻女被禁止使用美国金融系统，她们在美国的资产也被冻结。

美国政府相信，普京、他的密友和许多俄罗斯寡头隐藏其财富的方式之一是由他们的家人在美国和许多其他国家投资和储蓄。

俄罗斯声称在布查被发现的尸体是在俄军撤离后摆拍的，但是卫星图像显示在俄军占领该市期间这些尸体就已经出现在街头。 照片：Getty Images / Maxar Tech/AFP

欧盟本周提出禁止俄罗斯煤炭进口。但是这个计划还需要获得其成员国的认可。

挪威星期三宣布驱逐三名俄罗斯外交官。自从布查大屠杀被披露后，本星期已有将近两百名驻欧洲各国的俄罗斯外交官被驱逐。

也是在布查大屠杀被披露后，美国宣布向乌克兰提供重武器，包括远程空中防御系统、远程火炮和海岸防卫系统。

捷克向乌克兰提供的第一批苏制坦克和火箭炮在星期三抵达基辅。有消息说，除匈牙利以外的其他前苏东阵营国家也正在加紧对自己的苏制坦克和装甲车进行检修，准备把它们运往乌克兰。

开战以来一直站在俄罗斯一边的印度星期二在联合国安理会 明确谴责 布查大屠杀并呼吁进行独立调查。一直避免明确表态的以色列政府也第一次谴责俄罗斯军队犯下战争罪。印度航空公司从新德里飞往莫斯科的航班星期三无限期停止售票。

(CBC, Radio-Canada, AP, AFP, Reuters, adaptation en chinois par Wei Wu)