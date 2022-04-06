安大略省60岁以上居民自周四起可上网预约第四剂新冠疫苗

安省原住民不受年龄段限制，所有人及其18岁以上的非原住民家庭成员均可预约第四剂疫苗，即第二剂加强针。

在过去二十四小时中，安大略省有41名新冠患者死亡，为2月26日以来最高人数。另外，该省的污水检测数据显示，感染率已经上升到与一月份奥密克戎感染高峰期相当的水平。

安省卫生部长艾略特（Christine Elliott）表示，经济和社会活动正在逐渐恢复正常，感染率随之增加是意料之中的事。但疫苗和药物可以让该省顺利度过高峰期，没有必要惊慌失措。

多伦多流行病专家伯格克（Isaac Bogoch）说，把第四剂疫苗接种扩大到60岁及以上群体是正确的措施，有助于加强对那些最容易转成重症的年老体弱者的保护。但是他也认为，第四剂疫苗不会降低感染率。

加拿大全国免疫顾问委员会（NACI）星期二建议各省为80岁及以上群体接种第四剂疫苗，同时考虑为住在养老院的70-79岁老人提供同样服务。

（CBC News, adaptation en chinois par Wei Wu)