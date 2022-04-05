“安理会否决权变成了杀戮权”：乌克兰总统泽连斯基在联合国发表视频讲话

一天前刚刚去过布查的泽连斯基显得比过去几周向各国议会发表讲话时更愤怒。他说，被杀害的民众有的脑后中枪，有的在自己家里被手榴弹炸死，还有人在自己车里被坦克轧死。占领当地的俄军 肢解他们，割断他们的喉咙。妇女在自己的孩子面前被强奸。她们的舌头被割掉，只因施虐者不想听到她们说话。 他说，这是自二战以来最可怕的暴行，俄军和向他们下令的人必须受到审判。

他还呼吁联合国安理会进行改革，取消俄罗斯的常任理事国席位。他说，联合国宪章第一条就是维护和平。但是现在联合国提供的安全保障在哪里呢？所有这些暴行出自一个安理会常任理事国之手，安理会否决权变成了杀戮权。他警告说，如果我们只能用武器来维护安全，国际法将形同虚设。

布查市，几具被烧焦的尸体。 照片：Associated Press / Rodrigo Abd

关于布查大屠杀的照片和视频被公布后，俄罗斯矢口否认，称它们是在俄军3月30日撤离之后美国策划的摆拍和演戏。但是卫星图片显示在俄军占领当地期间已能见到尸体倒卧街头。目前调查者已经到达布查，开始收集证据，检查尸体和现场。

俄军如果胜利，乌克兰将会是什么样子？

与此同时，俄新社4月3日发表了一篇评论文章《俄罗斯应该对乌克兰做什么？》。作者是Timofey Sergeytsev。文章从各方面阐述了应该如何对乌克兰 去纳粹化 ，包括摧毁军队，清除精英阶层，推翻现政府，改造民众，成立一个 人民共和国 。作者称，去纳粹化同时也是对这个国家去乌克兰化和去欧洲化。 在从纳粹政权解放出来的领土上 ，不能保留 乌克兰 这个名字。

4月5日，布查的市政工人和警察正在把几具尸体装进尸袋。 照片：afp via getty images / GENYA SAVILOV

作者对非纳粹化的进程做了非常详尽的设想，例如必须由胜利者绝对控制，被去纳粹化的国家不能是主权国家，不得提出异议等等。这使一些评论人士推测，这篇文章是在事先断定俄军此时已经取得决定性胜利的情况下提前写的，是为成立 人民共和国 做理论上的准备。此时俄军战场受挫，但是原来定下的发表时间却无人敢改，因此就有了这样一篇似乎是在为布查大屠杀做注解的奇文。

（CBC, Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu)