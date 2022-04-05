“我没法袖手旁观”：加拿大老兵前往乌克兰参战

JT说，他在1994年入伍，曾被派往波斯尼亚和阿富汗等地。他有野战工兵和作战蛙人资格，并且受过爆炸物处理方面的训练。看到乌克兰的孩子们面对战争的恐怖，普通的乌克兰人也不得不拿起武器，令他感到难过。 我没办法坐在这里看着，必须要做点事。

他还说，战争爆发，连音乐家和艺术家也加入抵抗，去做那些普通人平日厌恶的事，许多年轻士兵在战后许多年里将与心理创伤为伴。他希望分担他们肩上的重担。

此前已有一些加拿大退伍军人以个人名义自费前往乌克兰参战，其中最为人知的是一个化名为Wali的魁北克狙击手。有俄罗斯媒体在他刚到乌克兰时报道他被击毙的消息。但他最近现身网上，报平安之余还展示手中的俄制干粮，嘲笑俄军千辛万苦给他和战友送来口粮和装备。

加拿大外交部警告说，以外籍军人的身份参战非常危险。加拿大使领馆人员已经撤走，因此可能无法向受伤或被俘的加拿大公民提供领事服务。

JT说，他很清楚这可能是一次单程旅行，并已为此做好了准备。他转租了他的公寓，和曾有过节的朋友及同事和解，存放了所有个人物品。他表示，虽然自己只是一个人，但是 每一滴水汇集起来就能装满桶，我们必须去扑灭这场大火。

（CBC, Joseph Tunney, adaptation en chinois par Wei Wu)