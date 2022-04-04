联合国：扩大化石燃料生产的国家是危险的激进分子

联合国秘书长古铁雷斯（Antonio Guterres）说，气候变化活动人士有时候会被描绘成危险的激进分子，但事实上，真正的危险激进分子是那些扩大化石燃料生产的国家。他还警告说，在新的化石燃料设施上投资，不论从经济上还是从道德上来说都是疯狂的行为。

根据加拿大石油生产商协会的数据，加拿大今年在石油业的投资预计会达到328亿加元，比去年增加22%。这意味着加拿大会变成古铁雷斯口中的危险激进分子。

加拿大的环保组织要求加拿大政府作出选择，改造社会和经济体系，停止对石油业新项目的投资。加拿大绿色和平组织的气候与能源问题负责人伯南（Patrick Bonin）说，加拿大五大银行都在全球二十个最重要的化石燃料领域出资者名单里，这是真正的耻辱。

但是加拿大石油生产商协会表示，加拿大油气工业对加拿大经济至关重要，并且有能力为不断增长的全球人口提供平价而可靠，并且比过去清洁的能源。

加拿大环境部长吉尔博（Steven Guilbeault）星期一在新闻发布会上说，上个星期他在与各省环境部长开会时，阿尔伯塔省环境部长尼克森（Jason Nixon）威胁说，如果联邦政府胆敢碰该省的石油工业，他就要把联邦政府告上法院。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu)