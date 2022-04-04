香港特首林郑月娥宣布放弃竞选连任，将于6月底结束任期

目前被认为最有可能接替林郑月娥的是警察出身的64岁政务司司长李家超，但是他尚未宣布参加竞选。

林郑月娥在2017年当选，成为首位女性香港特首。她当选前也是政务司长。她上任五年来，香港社会经历巨变。香港特区政府2019年推出《逃犯条例》修订草案，引发港人大规模 反送中 抗议。这是香港近几年动荡的起始点。加拿大华裔学者赖小刚曾在一次采访中表示，这次修例实际上并无必要，是香港高层讨好习近平的举动，但他们没想到引起民众这么强烈的反弹。

2020年港版《国安法》实施，引起更大担忧和抗议。更大规模的示威活动招来更严厉的镇压，引起国际社会谴责。香港局势成为导致中国和西方国家关系恶化的最后一根稻草。今年以来香港疫情严重，医疗系统几近崩溃。香港民意研究所本月最新民意调查显示，林郑月娥的民望评分仅有26.6分（满分100），为历任特首最低。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu)