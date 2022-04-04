加拿大指挥家内泽-塞甘和音乐家米歇尔等人获得艾美奖

米歇尔自上世纪六十年代末以来多次获得格莱美奖，昨晚的最佳历史专辑奖是她到目前为止获得的第十七个奖项。来自蒙特利尔市的内泽-塞甘则是第一次获奖。他是蒙特利尔大都会交响乐团和美国费城交响乐团的指挥。

另外，加拿大古巴裔歌手阿列克斯.古巴（Alex Cuba）的 专辑《Mendo》获得了最佳拉丁流行专辑奖。被华人乐迷称为 盆栽哥 的多伦多饶舌歌手The Weeknd凭借《Hurricane》一曲获得最佳饶舌/演唱表演奖。

加拿大著名歌手贾斯汀.比伯（Justin Bieber）获得八项提名，却最终空手而归。

乌克兰总统泽连斯基应邀通过视频发表讲话，呼吁音乐人和艺术家不要在战争恐怖面前沉默。随后乌克兰裔歌手米卡.纽顿（Mika Newton）和美国歌手John Legend共同表演，向乌克兰人民致敬。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）