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加拿大指挥家内泽-塞甘和音乐家米歇尔等人获得艾美奖
在星期天（4月3日）晚上举行的第64届格莱美奖颁奖仪式上，加拿大指挥家内泽-塞甘（Yannick Nézet-Séguin）获得最佳管弦乐表演奖，78岁的加拿大传奇音乐人琼尼.米歇尔（Joni Mitchell）的回顾专辑第一集获得最佳历史专辑奖。
米歇尔自上世纪六十年代末以来多次获得格莱美奖，昨晚的最佳历史专辑奖是她到目前为止获得的第十七个奖项。来自蒙特利尔市的内泽-塞甘则是第一次获奖。他是蒙特利尔大都会交响乐团和美国费城交响乐团的指挥。
另外，加拿大古巴裔歌手阿列克斯.古巴（Alex Cuba）的 专辑《Mendo》获得了最佳拉丁流行专辑奖。被华人乐迷称为
盆栽哥的多伦多饶舌歌手The Weeknd凭借《Hurricane》一曲获得最佳饶舌/演唱表演奖。
加拿大著名歌手贾斯汀.比伯（Justin Bieber）获得八项提名，却最终空手而归。
乌克兰总统泽连斯基应邀通过视频发表讲话，呼吁音乐人和艺术家不要在战争恐怖面前沉默。随后乌克兰裔歌手米卡.纽顿（Mika Newton）和美国歌手John Legend共同表演，向乌克兰人民致敬。
（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）