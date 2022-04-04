乌克兰布查市平民遭杀戮：欧盟考虑对俄罗斯实行新的制裁措施

俄军自2月27日起占领布查一个多月。乌克兰军队收复该市后，呈现在他们眼前的是被枪杀的平民倒卧街头的惨状。市长费多鲁克说，还有280多具尸体被埋在集体墓穴。

布查市长费多鲁克在一个草草挖就的墓坑旁。 照片：afp via getty images / Sergei Supinsky

乌克兰总检察长维涅狄克托瓦说，到目前为止，在乌克兰军队收复的基辅周边地区已找到410具平民尸体。总的平民死亡人数尚未统计出来。

在基辅以西50公里处的小城Motyzhin， 女市长苏肯克和她的丈夫、儿子一起被 行刑式枪决 。根据乌克兰政府的信息，有11名市长遭俄军绑架，其中至少一人被杀。

俄罗斯外长拉夫罗夫则声称关于布查杀戮的照片和视频全都是由美国策划的摆拍和演戏，并要求联合国安理会开会讨论乌克兰这次对俄罗斯的 挑衅 。

星期一在布查市，乌克兰总统泽连斯基说，俄军杀戮平民的暴行属于种族灭绝和战争罪。 照片：afp via getty images / RONALDO SCHEMIDT

联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）表示对布查发生的杀戮极为震惊。她星期一表示，这可能构成战争罪，必须采取所有措施保存证据并进行独立调查。

而波兰总理莫拉维茨基则表示，在布查发生的俄军对平民的血腥屠杀就是种族灭绝，应该成立一个国际调查委员会来进行调查。他还批评法国和德国没有采取更严厉的行动，并呼吁欧洲国家迅速摆脱对俄罗斯能源的依赖。

（Radio-Canada, AP, adaptation en chinois par Wei Wu)