安大略省政府将立法降低汽油税，阿尔伯塔省 4 月 1 日 起已暂停省汽油税

加拿大广播公司 CBC 获悉，安大略省政府将于周一（4 月 4 日）推出一项立法，削减汽油和燃油税。

安省政府一位不愿透露姓名的消息人士周日告诉 CBC ，汽油税将每升降低 5.7 分，燃油税每升降低 5.3 分。

这一减税措施将从 7 月 1 日起实施，实行六个月，这是道格·福特（ Doug Ford）政府为协助安省家庭和企业降低成本计划的一部分。

阿尔伯塔省 4 月 1 日起暂停省汽油税

与此同时，上周五（4 月 1 日），阿尔伯塔省已经开始实施暂停征收省级汽油税的决定。

阿尔伯塔省 4 月 1 日起暂停省汽油税 照片：La Presse canadienne / Michelle Siu

阿省政府的汽油税为每升 13 加分，省政府暂停收税，对消费者来说意味着每升汽油将便宜 13 加分。

阿尔伯塔省政府说，暂停省级汽油税的措施将至少维持到 6 月 30 日，而且，只要西德克萨斯中质油（West Texas Intermediate ，WTI) 的价格在每桶 90 美元以上，就不会征收省税。

上周五，WTI 的价格徘徊在 100 美元/桶上下。

（CBC）