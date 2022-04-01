4 月 1 日起：接种疫苗的旅行者无需测试即可进入加拿大

这是加拿大自两年前疫情爆发以来作出的一大政策放松，加拿大广播公司报道说，自从两周前这一变动宣布以来，往返加拿大的旅行预订就已经在上升。

旅行业的业内人士表示，虽然旅客抵达加拿大后仍可能受到随机检测，但取消对抵达前检测的要求将对人们是否旅行的决定产生重大影响。

加拿大旅游业协会（ l’Association de l’industrie touristique du Canada）的主席贝丝·波特（Beth Potter）说，预订量肯定会增加，但她承认, 预订量不太可能马上恢复到大流行前的水平。

TripCentral.ca 的总裁理查德·万德尔卢贝（ Richard Vanderlubbe） 表示，旅行需求已经在上升，成本也在上升。

他认为，这与 (政府) 取消旅行警告、4 月 1 日取消检测以及消费者信心增强直接相关。

第六波疫情

然而，加拿大的一些省份正在面临由 Omicron 更具传染性的子变体 BA.2 推动的第六波疫情。

加拿大卫生部长让-伊夫·杜克洛斯（Jean-Yves Duclos） 照片：La Presse canadienne / Adrian Wyld

联邦卫生部长让-伊夫·杜克洛斯（Jean-Yves Duclos）于 3 月 17 日宣布最近的宽松政策时已经明确，如果加拿大和国外的大流行情况恶化，联邦政府则可能会恢复边境限制。

由于大多数省份不再提供大范围的 PCR 检测，现在无法确切知道加拿大每天到底有多少人感染 COVID-19。

根据加拿大公共卫生署 (l’Agence de la santé publique du Canada) 的数据，在 3 月 13 日至 14 日期间，全国检测者中的阳性率为大约 13.8%。

截至到 3 月 31 日，检测阳性率已升至 16% 左右。

未接种疫苗的人

虽然从本周五起完全接种了疫苗的人入境时不再需要进行检测，但加拿大卫生部仍要求所有来自国外的人在公共场所保持戴口罩两周的时间。

2022 年 4 月 1 日开始，接种了疫苗的旅行者入境加拿大将不再需要进行 COVID-19 测试, 但未接种疫苗者仍需要提供阴性检测结果, 并在入境时接受检测。 照片：Radio-Canada / Ivanoh Demers

对于没有接种疫苗旅行者的规定不变，未接种疫苗者要进入加拿大，仍需要提供阴性检测结果。

另外，未接种疫苗的旅客在抵达时将接受检测，并在抵达 8 天后再次接受检测，同时，他们必须自我隔离 14 天。

（Radio-Canada）